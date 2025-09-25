أمطار خفيفة وشبورة مائية .. الأرصاد تحذّر من اضطراب الملاحة

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الخميس طقسًا خريفيًا معتدلًا في الصباح الباكر وخلال فترات الليل، فيما يكون حارًا نسبيًا خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت "غانم" خلال صباح الخير يا مصر أن الطقس سيشهد شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، تبدأ من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على مناطق متفرقة من شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى، وحتى شمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة، مما قد يؤثر نسبيًا على مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة.

وأضافت أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، وذلك على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، مشيرة إلى ظهور السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة ومدن القناة، والتي قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

وأشارت عضو الهيئة إلى نشاط الرياح على عدد من المناطق، قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة، خاصة على جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، مما يستوجب توخي الحذر، خصوصًا لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

كما حذرت "غانم" من اضطراب في حركة الملاحة البحرية في بعض مناطق سواحل خليج السويس والبحر الأحمر، حيث يُتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار، مع نشاط للرياح السطحية.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، أوضحت "غانم" أنها تسجل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 31 درجة للعظمى، والمحسوسة 22

السواحل الشمالية: 28 للعظمى، والمحسوسة 21

شمال الصعيد: 32 للعظمى، والمحسوسة 19

جنوب الصعيد: 35 للعظمى، والمحسوسة 25

واختتمت منار غانم تصريحها بالتأكيد على أن فصل الخريف يتميز بالاعتدال في درجات الحرارة، وانخفاض الرطوبة النسبية مقارنة بفصل الصيف، إلا أنه قد يشهد موجات مفاجئة من التقلبات الجوية، كالأمطار أو الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الهيئة تتابع الحالة الجوية بشكل دقيق، وستصدر التحذيرات اللازمة بشأن أي حالات عدم استقرار في حينها.