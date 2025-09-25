قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنفجار ضخم في مدينة سويندون البريطانية وإخلاء عاجل للسكان || تفاصيل
الذهب يواصل الصعود .. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
هل دفع الضرر يجيز قطع صلة الرحم؟.. أمين الفتوى يجيب
الرئيس الإيراني: طهران لن تسعى أبدًا لامتلاك سلاح نووي وتعتبره مُحرّمًا
سفير فرنسا: زيارة ماكرون للعريش وراء اعترافه بالدولة الفلسطينية
«التخطيط» تطلق حوارًا مجتمعيًا حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. و«المشاط» ترحّب بجميع الآراء
جيش الاحتلال: مقتل جندي برتبة رقيب أول من لواء ناحال خلال معارك شمال غزة
بـ 10 ملايين جنيه.. أولى جلسات دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق
ماذا يدرس طلاب أولى ثانوي بمنهج البرمجة والذكاء الاصطناعي؟|حمل الكتاب من هنا
كنت خايفة أوي.. أسما شريف منير تكشف كواليس ارتدائها الحجاب
رحمة أحمد تشارك رسالة مؤثرة من ابنها بعد تعرضها لوعكة صحية
روسيا .. الدفاعات الجوية تسقط 55 مسيّرة أوكرانية خلال ساعات الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حالة الطقس في أسوان اليوم الخميس 25-9-2025

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد عبد الفتاح

تشهد محافظة أسوان، اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025، طقسًا مستقرًا ومشمسًا. وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، هناك استمرار في التحسن النسبي للأحوال الجوية مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلًا خلال فترة الصباح الباكر، ويرتفع تدريجيًا خلال النهار على جنوب البلاد، ومائل للحرارة الرطبة ليلاً، ويظل معتدلاً في آخر الليل.

وتختلف طبيعة الطقس في أسوان نظرًا لموقعها الجغرافي في أقصى الجنوب عن باقي المحافظات، حيث ترتفع درجات الحرارة بعد فترة الظهيرة مع وجود نسبة رطوبة يشعر بها المارة في الشوارع.

طقس أسوان

وبمجرد اختفاء أشعة الشمس وحلول وقت المغرب، يبدأ الطقس في التحسن التدريجي، ويكون ذلك محسوسًا بشكل أكبر في المناطق المطلة على ضفاف النيل والمجاورة للمزارع، حيث تكون الأجواء معتدلة ورائعة.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في مدينة أسوان 34 درجة، والصغرى 25 درجة، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة بعد الظهيرة حتى تصل إلى 39 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 24% والرياح 18كم/ س.

وسجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال درجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 26 درجة، وتستمر بعد ارتفاع درجة الحرارة في فترة الظهيرة عند 39 درجة، بينما جاءت نسبة احتمالية سقوط أمطار بنسبة 0% والرطوبة 24% والرياح 16  كم/ س.

وفي السياق نفسه، سجلت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 33درجة والصغرى 26 درجة، ويستمر ارتفاع الحرارة في فترة الظهيرة لـ39 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 35% والرياح 16كم/ س.

فيما تشهد أسواق الدواجن حالة من الاستقرار النسبى فى أسعارها، حيث يوجد إقبال على الأسواق المتعددة بواسطة الأهالى لشراء متطلباتهم فى أسوان. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

البنك المركزى

تنبيه جديد من البنك المركزي المصري.. تفاصيل

الخطيب

ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

ترشيحاتنا

أرشيفية

جمال شعبان يوجه رسالة هامة لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي

القوات المسلحة

طارق العكارى: الدولة المصرية مستيقظة وجاهزة لكل السيناريوهات

الفائزون بالمشروع الوطني للقراءة

الحاصل على المركز الرابع بالمشروع الوطني للقراءة: فتحت لي عالم الأدب الغربي والقانون

بالصور

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..

لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.

فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ

فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..

فيديو

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد