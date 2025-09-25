قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو مازن: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ومكانها خارج مستقبل غزة
الرئيس الفلسطيني: نرفض إسرائيل الكبرى والاحتلال يسعى لابتلاع الضفة والقدس
قنا.. ورشة عمل تستعرض خطط التنمية بالصعيد ودعم التنافسية وتحسين الخدمات
أزمة في الزمالك قبل مباراة القمة.. مهيب عبد الهادي يكشف التفاصيل
اقتحامات واعتداءات مستمرة.. الاحتلال يستهدف المنظمات الصحية في غزة ويفاقم الكارثة الإنسانية
مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة
محمد العدل يهاجم تصريحات مدحت شلبي دون أن يذكر اسمه
مهرجان العرائس يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي
بالتزامن مع كلمة الحوثي.. عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة صنعاء
صورة التأشيرة.. جمال جبر يرد بقوة على تصريحات مدحت شلبي بشأن الخطيب
أخبار التكنولوجيا | آبل توضح حقيقة “الخدوش” على هواتف iPhone 17 Pro.. جوجل تطلق مساعد ألعاب ذكي على أندرويد
الرئيس السيسي يرحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة ويؤكد: "مصر تدعم جهود إعادة الإعمار دون تهجير"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتابع موقف تسليم وتشغيل مشروعات الأسواق الحضارية ومواقف السرفيس بالصف وأطفيح

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أجتماعا لمتابعة موقف أستلام وتشغيل المشروعات التي تنفذها الادارة المحلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح والتي تشمل مشروعات ( أسواق حضارية ـ مواقف سرفيس ـ نقاط أطفاء  )، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزي الصف وأطفيح.

وذلك بحضور الدكتور عادل لطفي مدير التخطيط بالوحدة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية والمهندس أحمد عمر مدير المتابعة بالوحدة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية والمهندس أحمد رجب ممثل قطاع الاداره الاستراتيجيه بوزارة التنمية المحلية وأحمد جعفر بالوحدة المركزية حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز الصف وعز أمين رئيس مركز أطفيح واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالمحافظة والمهندس هشام عطية مدير منطقة الأبنية التعليمية بالجيزة والمهندس أحمد عمرو ممثل مكتب دار الهندسة وعصام عبد الغفار مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة وعماد احمد حسين مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمحافظة.

وتابع نائب محافظ الجيزة، خلال الاجتماع موقف أستلام وتشغيل مشروعات بأجمالي عدد 17 مشروع تم نهوها بنسبة 100 % ( عدد 7 سوق حضاري  ـ عدد 8 موقف سرفيس  وعدد 2 نقطة أطفاء ) بمركزي الصف وأطفيح  .

حيث تم تشغيل نقاط الأطفاء ( البرمبل ـ صول ) بمركز أطفيح، وتشغيل مواقف سرفيس ( الصف ـ الأخصاص ـ الشوبك الشرقي ) بمركز الصف وتشغيل مواقف سرفيس ( البرمبل ـ القبابات ـ صول ) بمركز أطفيح وجاري تشغيل موقف سرفيس الرقة البحرية.

ووجه الشهابي، بسرعة تشغيل مشروعات المواقف و الأسواق الحضارية المتبقية وأستكمال إجراءات التسكين لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

نائب محافظ الجيزة محافظ الجيزة حياة كريمة مركزي الصف وأطفيح وزارة التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

صلاة الفجر

هل النوم عن صلاة الفجر من علامات النفاق؟.. اعرف حكم الشرع

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

ترشيحاتنا

صورة جماعية لوفد العاملين بالبترول وعمال السويس للزيت

نقيب البترول يزور السويس للزيت.. ويؤكد: الشركة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني

اجتماع الوزراء

وزير الاستثمار يناقش القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب

فرص العمل المتاحة

300 فرصة عمل لمندوبي وسائقي مبيعات بالجيزة

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

فيديو

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد