أبو مازن: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ومكانها خارج مستقبل غزة
الرئيس الفلسطيني: نرفض إسرائيل الكبرى والاحتلال يسعى لابتلاع الضفة والقدس
قنا.. ورشة عمل تستعرض خطط التنمية بالصعيد ودعم التنافسية وتحسين الخدمات
أزمة في الزمالك قبل مباراة القمة.. مهيب عبد الهادي يكشف التفاصيل
اقتحامات واعتداءات مستمرة.. الاحتلال يستهدف المنظمات الصحية في غزة ويفاقم الكارثة الإنسانية
مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة
محمد العدل يهاجم تصريحات مدحت شلبي دون أن يذكر اسمه
مهرجان العرائس يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي
بالتزامن مع كلمة الحوثي.. عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة صنعاء
صورة التأشيرة.. جمال جبر يرد بقوة على تصريحات مدحت شلبي بشأن الخطيب
أخبار التكنولوجيا | آبل توضح حقيقة “الخدوش” على هواتف iPhone 17 Pro.. جوجل تطلق مساعد ألعاب ذكي على أندرويد
الرئيس السيسي يرحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة ويؤكد: "مصر تدعم جهود إعادة الإعمار دون تهجير"
لا للتهجير.. السيسي يعلن موقف مصر الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين

منار عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ترفض تمامًا أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددًا على أن هذا الموقف الثابت يعد جزءًا من سياسة مصر الثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني. 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرضا نتائج مشاركته في الاجتماعات التي عقدت على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إضافة إلى حضوره مؤتمر "حل الدولتين" الذي عُقد في نفس المدينة.

حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة 

الرئيس السيسي أضاف أن مصر تواصل جهودها المستمرة في دعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، من خلال التأكيد على حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، مع التأكيد على أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

وأكد أن هذا الحل هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأشار السيسي إلى أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من ديارهم أو تغيير واقع الأراضي الفلسطينية هو أمر مرفوض تمامًا من جانب مصر. هذا الموقف يأتي في إطار دعم مصر الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والممارسات الإسرائيلية التي تهدد وجودهم على أرضهم.

كما أضاف الرئيس السيسي أن مصر تواصل العمل مع المجتمع الدولي لدفع جهود حل الدولتين، مشددًا على ضرورة تكثيف التنسيق الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مع استمرار رفض محاولات فرض الأمر الواقع على الأراضي الفلسطينية. السيسي أكد أيضًا أهمية دعم المبادرات الدولية التي تسعى إلى إنهاء الصراع، مشيرًا إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

الموقف المصري من القضية الفلسطينية يظل ثابتًا، ويعكس الالتزام الراسخ بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، إضافة إلى رفض أي محاولات لتهجيرهم أو تغيير هويتهم الوطنية.

