الشباب والرياضة: تمكين الشباب اقتصاديا خلال فعاليات الجلسة الثانية لقمة الشمول المالي والرقمي

انطلقت فعاليات الجلسة الثانية من قمة الشمول المالي والرقمي للشباب، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال وحدة الشمول المالي والرقمي والذكاء الاصطناعي بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بمشاركة 200 شاب وشابة من مختلف الجامعات ومراكز الشباب وذوي الهمم.

وجاءت الجلسة تحت عنوان "الشمول المالي وتمكين الشباب اقتصادياً"، بحضور ياسر السمري نائب مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، وأحمد الغزالي مدير الشمول المالي بالبنك الأهلي المصري، وأحمد عادل رئيس تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر.

ناقشت الجلسة أهمية دور الشمول المالي في تمكين الشباب وتعزيز وصولهم إلى الخدمات المصرفية، حيث أوضح المتحدثون أن البنوك توفر آليات رقمية مبتكرة لفتح الحسابات باستخدام بطاقة الرقم القومي، بما يتيح لهم الدخول في منظومة الجدارة الائتمانية والاستفادة من التمويل ودعم مشروعات ريادة الأعمال حتى من داخل منازلهم.

كما أكد المشاركون أن القطاع المصرفي يحرص على التوسع بخدماته في مختلف المحافظات، وخاصة في الصعيد والوجه القبلي، مع تقديم برامج وحسابات ميسرة للشباب تشمل فرصاً استثمارية وقروضاً صغيرة، فضلاً عن إتاحة قروض لتلبية احتياجاتهم اليومية، إلى جانب دعم تسويق منتجاتهم عبر المنصات الإلكترونية والمجلات المتخصصة.