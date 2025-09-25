قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الولد دخل المستشفى.. حبس معلم بمعهد طما الأزهري تعدى على طالب بالضرب

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مدينة طما شمال محافظة سوهاج واقعة مؤسفة، حيث تعرض طالب بمعهد بنين طما الإعدادي الثانوي الأزهري لاعتداء بالضرب من قِبل أحد المعلمين داخل المعهد، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من إدارة المعهد بوقوع مشادة بين أحد المعلمين وأحد الطلاب، تطورت إلى قيام المعلم بالتلويح بيده مما أدى إلى إصابة الطالب.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة الطالب بجروح وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي الرعاية الطبية، فيما تم ضبط المعلم المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، حيث حرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المعلم على ذمة التحقيقات، مع متابعة الحالة الصحية للطالب المصاب، فيما أكدت الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية اتخاذها جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وتشديدها على رفض أي سلوكيات تتعارض مع القيم التربوية والتعليمية التي يرسخها الأزهر الشريف.

هل تناول الجوافة على الريق صحي؟ فوائد مذهلة وأضرار يجب الحذر منها

فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة

لماذا ينصح الأطباء بتناول الشوفان عند إنقاص الوزن .. 4 أسباب خارقة

الشوفان

ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان

جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل قسم الحضانات بمستشفى منيا القمح بعد التطوير

صحة الشرقية

