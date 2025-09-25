قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد مدحت شلبي
متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية
محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تقترب من مليار دولار استثمارات وتوفر 26 ألف فرصة عمل
قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم
مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية
هجوم ناري.. ترامب: بوتين يقود العربدة الروسية ضد أوكرانيا
الولد دخل المستشفى.. حبس معلم بمعهد طما الأزهري تعدى على طالب بالضرب
ترامب يفجر مفاجأة: أردوغان سيتوقف عن شراء النفط الروسي
وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية انعكاس إيجابي على الاقتصاد والصناعة والصحة والبحث العلمي
400 ألف جنيه.. الصلح بين أنوسة كوته وأسرة عامل السيرك المصاب
مصر تدعو لمعالجة جذور النزاعات وتعزيز جهود وبناء وتمويل السلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

400 ألف جنيه.. الصلح بين أنوسة كوته وأسرة عامل السيرك المصاب

الغربية أحمد علي

أفادت مصادر مقربة من أسرة عامل السيرك المصاب في واقعة أنوسة كوته الشهيرة بالتصالح الكامل في جلسة الصلح التي استمرت ساعتين علي الأكثر بطنطا بموجب الاتفاق علي سداد مبلغ مالي قدره 400 ألف جنيه تعويضا علي أحداث العاهة وبتر ذراعه بسبب اكل النمر له أثناء أحد العروض الترفيهية .

تفاصيل الصلح 


من جانبه أكد وليد الفولي محامي عامل السيرك تأكيد إنهاء الصلح بشكل كامل بعد تراضي كافة الأطراف بسبب ظروف سفر انوسه كوته خارج البلاد حاليا.

وكانت  محكمة جنح مستأنف أول طنطا بمحافظة الغربية أيدت  بالسجن أنوسة كوته مدرب الأسود  3 أشهر  وتعويض مدني 100 ألف في واقعة التسبب في إحداث عاهة وإصابة عامل السيرك.

كما خاطبت هيئة المحكمة بدائرة أول طنطا  الموقرة المدعوة  "كوته" بحضورها بشخصها لقبول الاستئناف المقدم .

وكانت  محكمة جنح طنطا قضت في جلسة سابقة  لمحاكمة "أنوسه كوته " رغم عدم حضورها في الجلسة الأولي  في واقعة التسبب في إهمال اكل ذراع المدعو محمد البسطويسي من جهة أحد النمور أثناء تدشين أحد العروض الترفيهية بالسيرك وذلك بالسجن 3 اشهر وكفالة 10 آلاف وتعويض مدني 100 الف جنيه مؤقت. 

إحالة المتهمة


وكانت هيئة محكمة جنح طنطا طلبت الاستدلال والاطلاع علي تقارير الطبية للعامل المصاب وتقرير شهود عيان وأقوالهم حول الواقعة .

وأفاد وليد الفولي محامي عامل السيرك أن موكله الضحية لم يتمكن من الحضور بسبب تعرضه للظروف صحية وسعي أفراد أسرته لعرضه و إجراءه  عملية جراحية خلال نهاية الأسبوع الماضي.


وكانت النيابة العامة بناء علي توجيهات المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية كلف رئيس نيابة أول طنطا بتقييد  الأوراق جنحة و مخالفة بالمادة ٢٤٤ فقرة ١ و ٢ و ٣٧٧ من قانون العقوبات ضد "محاسن مدحت محمد على كوتة "كونها  فى يوم ٢٠٢٥/٤/١ بدائرة قسم أول طنطا تسببت خطأ فى إصابة المجني علية محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد بأن كان ذلك ناشئا عن اهمالها و رعونتها و  عدم احترازها و اخلالها الجسيم بما تفرضه عليه أصول حرفتها أثناء أدائها لعرض حيوانات مفترسة بالسيرك محل الواقعة فلم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية جمهور السيرك من خطر تواجد الحيوانات المفترسة بحالة ينجم عنها الخطر فتسببت فى إصابة المجني عليه و الذي تخلف جراءها عاهة مستديمة  تمثلت فى بتر ذراعة الأيسر أعلى الكوع  .

بينما حسب ما وصف بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات بصفتها من الموالين باقتناء حيوانات مفترسة أو مؤذية  قامت بإيذائه على النحو المبين بالتحقيقات.

اخبار محافظة الغربية تصالح أنوسة كوته عامل السيرك المصاب طنطا

