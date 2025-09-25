قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعيينات جديدة مرتقبة في مجلس الشيوخ.. تفاصيل
ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة
التنمية المحلية تعلن جدول المواعيد الشتوية للمحال والمرافق اعتبارًا من السبت .. فيديو
غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
جون إدوارد غاضب| أزمة جديدة تواجه الزمالك قبل مباراة الأهلى.. ماذا حدث؟
مدبولي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "إيني" خطة استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
متحدث فتح: الاعترافات الدولية حولت صوت فلسطين لكل الأحرار في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع برونو لاج

برونو لاج
برونو لاج
يمنى عبد الظاهر


 

كشف الاعلامي احمد شوبير عن تفاوض الاهلي مع المدرب برونو لاج عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك


 


 


 

وكتب شوبير : ''الأهلي بالفعل فتح خط تفاوض مع برونو لاج، والمحادثات مستمرة حتى مساء أمس، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، هناك بعض نقاط الخلاف بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالمقابل المالي وشروط التعاقد، إلا أن الحوار ما يزال مفتوحًا، المدرب البرتغالي عرض كل طلباته على إدارة الأهلي، وهو الآن في انتظار الرد الرسمي من النادي على تلك المطالب. ''

قائمة ترشيحات مدربي الأهلي

رشّح تقرير صحفي برازيلي اسم برونو لاج، مدرب بنفيكا السابق، لقيادة فريق فلومينينسي البرازيلي.

ويُعد برونو لاج المرشح الأول لتدريب الأهلي، لكن اسمه مطروح أيضًا بين الأسماء المرشح لقيادة فلومينينسي.

وبحسب موقع “netflu” البرازيلي، فإن فلومينينسي يبحث عن مدرب جديد لخلافة ريناتو جاوتشو الذي استقال من منصبه بعد الخروج من بطولة كوبا سود أمريكانا أمام لانوس الأرجنتيني.

ومن بين البرازيليين والأجانب، تتوفر أسماء ذات خبرة في كرة القدم البرازيلية، ومن المتوقع أن يُحدد مجلس إدارة الإدارة هدفًا ويبدأ المفاوضات هذا الأسبوع.

من بين أبرز الأسماء في السوق البرازيليون كوكا، وتيتي، وروجر ماتشاد، كما وردت أسماءٌ أخرى في القائمة، مثل زوبلديا، وبيدرو كايكسينيا، وريناتو بايفا، وجاءت القائمة بالتالي:

لوتشو غونزاليس
لويس زوبيلديا
ريكاردو غاريكا
كوكا
فابيو كاريل فابيو
ماتياس ليسكا
موريسيو
باربيري
روجر ماتشادو
تيتي
فاندرلي لوكسمبورجو
أنطونيو أوليفيرا
برونو لاج
بيدرو كايكسينها
بيبا
ريناتو بايفا

في غياب ريناتو غاوتشو، الذي استقال من منصبه كمدرب لفريق فلومينينسي مساء الثلاثاء، بعد الخروج من بطولة كوبا سود أمريكانا أمام لانوس (الأرجنتين)، سيبحث تريكولور الآن عن اسم جديد ليحل محل المدرب السابق.


 


 

شوبير الاهلي برونو لاج مدرب بنفيكا السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

خالد الغندور

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

ترشيحاتنا

بطاقة التموين

لضمان وصول الدعم.. أسباب حذف بطاقة التموين 2025 والفئات غير المستحقة

التوقيت الشتوي

باقي كام يوم.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 ومتى يتم تغيير الساعة؟

وزيرة التنمية المحلية بدهب

وزيرة التنمية المحلية توجه رئيس مدينة دهب بسرعة إنجاز ملفات المواطنين ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية

بالصور

مخاطر إجراء عمليات في منطقة مثلث الخطر بالوجه.. ونصائح لتجنب المضاعفات الخطيرة

مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه

معلومات لا تعرفها عن الدودة الدبوسية.. ما مخاطرها على الإنسان؟

معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

فيديو

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد