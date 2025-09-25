شوبير يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع برونو لاج





كشف الاعلامي احمد شوبير عن تفاوض الاهلي مع المدرب برونو لاج عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك













وكتب شوبير : ''الأهلي بالفعل فتح خط تفاوض مع برونو لاج، والمحادثات مستمرة حتى مساء أمس، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، هناك بعض نقاط الخلاف بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالمقابل المالي وشروط التعاقد، إلا أن الحوار ما يزال مفتوحًا، المدرب البرتغالي عرض كل طلباته على إدارة الأهلي، وهو الآن في انتظار الرد الرسمي من النادي على تلك المطالب. ''

قائمة ترشيحات مدربي الأهلي

رشّح تقرير صحفي برازيلي اسم برونو لاج، مدرب بنفيكا السابق، لقيادة فريق فلومينينسي البرازيلي.

ويُعد برونو لاج المرشح الأول لتدريب الأهلي، لكن اسمه مطروح أيضًا بين الأسماء المرشح لقيادة فلومينينسي.

وبحسب موقع “netflu” البرازيلي، فإن فلومينينسي يبحث عن مدرب جديد لخلافة ريناتو جاوتشو الذي استقال من منصبه بعد الخروج من بطولة كوبا سود أمريكانا أمام لانوس الأرجنتيني.

ومن بين البرازيليين والأجانب، تتوفر أسماء ذات خبرة في كرة القدم البرازيلية، ومن المتوقع أن يُحدد مجلس إدارة الإدارة هدفًا ويبدأ المفاوضات هذا الأسبوع.

من بين أبرز الأسماء في السوق البرازيليون كوكا، وتيتي، وروجر ماتشاد، كما وردت أسماءٌ أخرى في القائمة، مثل زوبلديا، وبيدرو كايكسينيا، وريناتو بايفا، وجاءت القائمة بالتالي:

لوتشو غونزاليس

لويس زوبيلديا

ريكاردو غاريكا

كوكا

فابيو كاريل فابيو

ماتياس ليسكا

موريسيو

باربيري

روجر ماتشادو

تيتي

فاندرلي لوكسمبورجو

أنطونيو أوليفيرا

برونو لاج

بيدرو كايكسينها

بيبا

ريناتو بايفا

في غياب ريناتو غاوتشو، الذي استقال من منصبه كمدرب لفريق فلومينينسي مساء الثلاثاء، بعد الخروج من بطولة كوبا سود أمريكانا أمام لانوس (الأرجنتين)، سيبحث تريكولور الآن عن اسم جديد ليحل محل المدرب السابق.







