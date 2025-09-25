المنشاوي يترأس المجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية لمتابعة سير الدراسة

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، اليوم الخميس ، الاجتماع الثالث عشر للمجلس الأكاديمي للجامعة الأهلية، والذي عُقد بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة، بحضور الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، و عمداء الكليات المعنية بالدراسة بالجامعة الأهلية وممثليهم، و مصطفى حسن، أمين عام الجامعة، وأعضاء المجلس الأكاديمي.

وفي مستهل الجلسة، هنأ الدكتور أحمد المنشاوي أعضاء المجلس وأسرة جامعة أسيوط الأهلية بمناسبة بدء العام الجامعي 2025/2026، والذي يمثل العام الرابع في مسيرة الجامعة، مشيدًا بما شهدته كلياتها من انتظام في العملية التعليمية خلال الأسبوع الأول من انطلاق الدراسة.

كما أكد على ضرورة متابعة عمداء الكليات ومديري البرامج لسير العملية التعليمية بما يضمن الانضباط وجدية الدراسة.

متابعة سير إجراءات توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور المنشاوي إلى متابعته سير إجراءات توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجميع كليات الجامعة، والذي بدأ يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 ويستمر حتى الخميس 2 أكتوبر 2025، بمقر الكشف الطبي بصالات امتحانات جامعة أسيوط الحكومية أمام كلية الهندسة، وذلك مجانًا على نفقة الجامعة الأهلية.

كما أكد رئيس الجامعة على أهمية البرامج الدراسية المتميزة التي تقدمها جامعة أسيوط الأهلية، والتي يبلغ عددها 15 برنامجًا دراسيًا داخل 7 كليات متنوعة بين العلوم الطبية والهندسية والعلوم الإنسانية، مؤكدًا أنها برامج تواكب سوق العمل وتدعم تحقيق التنمية المستدامة. ووجّه الدكتور المنشاوي الشكر للقائمين على العمل الأكاديمي والإداري لما يبذلونه من جهد ساهم في انتظام العملية التعليمية وإطلاق العام الجامعي الرابع بصورة مشرفة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور نوبي محمد حسن أن المجلس استعرض خلال جلسته قواعد مشروعات التخرج بكليتي العلوم الإدارية والمالية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية والمالية الخاصة بالجامعة. وأكد أن العام الجامعي الحالي سوف يشهد توسعًا في حجم الخدمات التعليمية المقدمة داخل مقر الجامعة الأهلية، مع استمرار التنسيق مع جامعة أسيوط الحكومية فيما يتعلق بالدراسة العملية، بما يسهم في دعم جودة المخرجات الأكاديمية وتيسير سير العملية التعليمية.

كما أضاف الدكتور نوبي أن الاجتماع تناول أيضًا متابعة أعمال التجهيزات الفنية والإدارية التي تشهدها الجامعة الأهلية، في إطار استكمال متطلبات العملية التعليمية وتقديم خدمة متميزة للطلاب.