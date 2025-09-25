قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو مازن: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ومكانها خارج مستقبل غزة
الرئيس الفلسطيني: نرفض إسرائيل الكبرى والاحتلال يسعى لابتلاع الضفة والقدس
قنا.. ورشة عمل تستعرض خطط التنمية بالصعيد ودعم التنافسية وتحسين الخدمات
أزمة في الزمالك قبل مباراة القمة.. مهيب عبد الهادي يكشف التفاصيل
اقتحامات واعتداءات مستمرة.. الاحتلال يستهدف المنظمات الصحية في غزة ويفاقم الكارثة الإنسانية
مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة
محمد العدل يهاجم تصريحات مدحت شلبي دون أن يذكر اسمه
مهرجان العرائس يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي
بالتزامن مع كلمة الحوثي.. عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة صنعاء
صورة التأشيرة.. جمال جبر يرد بقوة على تصريحات مدحت شلبي بشأن الخطيب
أخبار التكنولوجيا | آبل توضح حقيقة “الخدوش” على هواتف iPhone 17 Pro.. جوجل تطلق مساعد ألعاب ذكي على أندرويد
الرئيس السيسي يرحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة ويؤكد: "مصر تدعم جهود إعادة الإعمار دون تهجير"
محافظات

المنشاوي يترأس المجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية لمتابعة سير الدراسة

إيهاب عمر

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، اليوم الخميس ، الاجتماع الثالث عشر للمجلس الأكاديمي للجامعة الأهلية، والذي عُقد بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة، بحضور الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، و عمداء الكليات المعنية بالدراسة بالجامعة الأهلية وممثليهم، و مصطفى حسن، أمين عام الجامعة، وأعضاء المجلس الأكاديمي.

وفي مستهل الجلسة، هنأ الدكتور أحمد المنشاوي أعضاء المجلس وأسرة جامعة أسيوط الأهلية بمناسبة بدء العام الجامعي 2025/2026، والذي يمثل العام الرابع في مسيرة الجامعة، مشيدًا بما شهدته كلياتها من انتظام في العملية التعليمية خلال الأسبوع الأول من انطلاق الدراسة. 

كما أكد على ضرورة متابعة عمداء الكليات ومديري البرامج لسير العملية التعليمية بما يضمن الانضباط وجدية الدراسة.

متابعة سير إجراءات توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور المنشاوي إلى متابعته سير إجراءات توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجميع كليات الجامعة، والذي بدأ يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 ويستمر حتى الخميس 2 أكتوبر 2025، بمقر الكشف الطبي بصالات امتحانات جامعة أسيوط الحكومية أمام كلية الهندسة، وذلك مجانًا على نفقة الجامعة الأهلية.

كما أكد رئيس الجامعة على أهمية البرامج الدراسية المتميزة التي تقدمها جامعة أسيوط الأهلية، والتي يبلغ عددها 15 برنامجًا دراسيًا داخل 7 كليات متنوعة بين العلوم الطبية والهندسية والعلوم الإنسانية، مؤكدًا أنها برامج تواكب سوق العمل وتدعم تحقيق التنمية المستدامة. ووجّه الدكتور المنشاوي الشكر للقائمين على العمل الأكاديمي والإداري لما يبذلونه من جهد ساهم في انتظام العملية التعليمية وإطلاق العام الجامعي الرابع بصورة مشرفة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور نوبي محمد حسن أن المجلس استعرض خلال جلسته قواعد مشروعات التخرج بكليتي العلوم الإدارية والمالية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية والمالية الخاصة بالجامعة. وأكد أن العام الجامعي الحالي سوف يشهد توسعًا في حجم الخدمات التعليمية المقدمة داخل مقر الجامعة الأهلية، مع استمرار التنسيق مع جامعة أسيوط الحكومية فيما يتعلق بالدراسة العملية، بما يسهم في دعم جودة المخرجات الأكاديمية وتيسير سير العملية التعليمية.

كما أضاف الدكتور نوبي أن الاجتماع تناول أيضًا متابعة أعمال التجهيزات الفنية والإدارية التي تشهدها الجامعة الأهلية، في إطار استكمال متطلبات العملية التعليمية وتقديم خدمة متميزة للطلاب.

أسيوط جامعة أسيوط جامعة أسيوط الأهلية أسيوط الجديدة بدء العام الجامعي انطلاق الدراسة

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

مدحت شلبي

الفنان أحمد رزق

صلاة الفجر

الذهب

الجليد

الطاقة النظيفة

الفيديو المفبرك بـ50 دولارًا والصوت بـ30.. تحذيرات من انتشار خدمات التزييف العميق في الـ«دارك ويب»

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

المتهم

المتهم

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

منى أحمد

مونيكا وليم

عادل نصار

ريهام المهدي

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

