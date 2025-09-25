قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 170 هدفًا في غزة خلال 24 ساعة
القبض على 7 سيدات يمارسن الرذيلة داخل نادي صحي بالتجمع
بسبب الخلاف على أولوية المرور .. سائق وشقيقه يشعلان النيران في سائق توك توك بالمنوفية
مش في دماغهم أفريقيا.. خريطة 8 مدربين رفضوا الأهلي
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الخضروات النهاردة
وزير الخارجية يدعو الشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في مصر وتوطين سلاسل الإمداد
إدانة ساركوزي بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية
انتظام العملية التعليمية وارتفاع نسب الحضور بالمدارس بأول أسبوع دراسة
القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة
مهلة أخيرة.. ماكرون يمنح طهران ساعات فقط لتفادي عودة العقوبات
اللودر فرم النقل.. تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
تألق ميسي.. إنتر ميامي يتأهل إلى الأدوار النهائية بالدوري الأمريكي
محافظات

محافظ أسيوط: حملات توعية ضد الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتحرير محاضر للمخالفين

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تكثيف الحملات التوعوية حول قوانين البيئة والقرارات المنظمة، للحد من ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية تزامنًا مع موسم حصاد الذرة، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصًا على الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، وتقليل آثار التغيرات المناخية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 الأضرار البيئية والصحية والدينية الناجمة عن الحرق المكشوف

وأوضح محافظ أسيوط – في بيان – أن إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة برئاسة رجب محمود، وبالتعاون مع جهاز شؤون البيئة، وإدارة شؤون البيئة ومركز ومدينة الفتح، إلى جانب الوحدة المحلية بقرية بصرة، نظمت حملات توعية للمزارعين بقرى مركزي الفتح وأبنوب، وركزت الحملات على توضيح الأضرار البيئية والصحية والدينية الناجمة عن الحرق المكشوف، وسبل الاستفادة المثلى من المخلفات الزراعية، إضافة إلى التعريف بالعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والتي تشمل الحبس لمدة عام وغرامات مالية تتراوح بين 50 ألفًا ومليون جنيه.

أهمية الحفاظ على النظافة العامة والبيئة المدرسية

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنظيم لقاءات توعوية لطلاب مدرستي بصرة الابتدائية المشتركة والإعدادية بمركز الفتح، بمشاركة المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة أسيوط العامة بقيادة هاجر محروس، للتأكيد على أهمية الحفاظ على النظافة العامة والبيئة المدرسية، وأهمية التشجير، إلى جانب التوعية بمخاطر الحرق المكشوف، مع تشجيع الطلاب على نقل هذه الرسائل التوعوية إلى أسرهم ومجتمعهم المحلي.

ولفت اللواء هشام أبو النصر إلى أنه عقد عدة اجتماعات ولقاءات لمتابعة تنفيذ خطة شاملة لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف، تشمل تكثيف عمل لجان الرصد الميداني لمتابعة الأراضي الزراعية، وتنظيم حملات صباحية ومسائية لضبط أي مخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب الاستمرار في عقد الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين للحد من التلوث البيئي وحماية الصحة العامة.

