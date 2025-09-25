رمضان أبو جزر: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يقضي على حلم نتنياهو بعدم قيامها

قال الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إنّ الاعترافات الدولية بفلسطين إنجاز سياسي كان يمكن أن يكون ذو قيمة كبيرة جدا لو حدث في توقيت زمني سابق.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المجتمع الدولي يجب أن يعمل على وقف الحرب، مشيرًا، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول أن يفرغ هذا المضمون السياسي العميق ودعم القضية الفلسطينية.

وتابع، أنّ هذه الاعترافات تقضي على حلم نتنياهو بعدم السماح بقيام الدولة الفلسطينية، وبخاصة أنها جاءت من الدول الغربية التي كانت بالأمس القريب حليفة لإسرائيل.

وأوضح، أن الدول الغربية أصبحت تشكل ضغطا على السياسة الخارجية الأمريكية، وهذا ما تحدث به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما قال إنه يتم العمل على إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة تغيير سلوكه تجاه إسرائيل، ووقف الحرب أولا.

وأردف: "يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تستثمر هذه الاعترافات سياسيا، وهي تضطلع بدور جيد في هذا الصدد، كما أن مصر قائدة المجموعة العربية يمكنها أن تتقدم بمبادرة جديدة تبتعد عن الورقة الأمريكية، لأن ما يتسب من الأفكار الأمريكية خطير ويضرب بعرض الحائط هذا الإجماع الدولي على ضرورة وقف الحرب والاعتراف بالدولة الفلسطينية من خلال الحديث عن التطويع والسيطرة وعدم اعتراف بوجود سلام.