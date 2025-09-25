قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب رئيس جامعة الأزهر يتقدم باستقالته من منصبه ويكشف السبب
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد مدحت شلبي
متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية
محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تقترب من مليار دولار استثمارات وتوفر 26 ألف فرصة عمل
قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم
مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية
هجوم ناري.. ترامب: بوتين يقود العربدة الروسية ضد أوكرانيا
الولد دخل المستشفى.. حبس معلم بمعهد طما الأزهري تعدى على طالب بالضرب
ترامب يفجر مفاجأة: أردوغان سيتوقف عن شراء النفط الروسي
وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية انعكاس إيجابي على الاقتصاد والصناعة والصحة والبحث العلمي
400 ألف جنيه.. الصلح بين أنوسة كوته وأسرة عامل السيرك المصاب
أخبار البلد

مدبولي يبحث مع رئيس وزراء هولندا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي

اجتماع الوزراء
كتب محمود مطاوع

أجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ مكالمة هاتفية مع "ديك سخوف" رئيس وزراء مملكة هولندا.

وتناول الاتصال استعراضا لسبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على ما تشهده العلاقات المصرية الهولندية من زخم، سواء على المستوي السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، وهو ما تعكسه وتيرة الزيارات رفيعة المستوي بين البلدين، كما تم التأكيد على الحرص على توثيق مختلف أوجه هذه العلاقات التي من شأنها أن تحقق المزيد من الارتقاء بمختلف جوانب العلاقات الثنائية في العديد من المجالات والقطاعات مثل الصناعة، والزراعة، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والطاقة.

وفى هذا الصدد، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لزيادة الاستثمارات الهولندية في مصر خاصة في ظل جهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري. ودعا كذلك لتعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لمشاركة نظيره الهولندي في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل.

وتطرق الاتصال أيضاً لمستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، واستعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي موقف مصر الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وما يتضمنه من ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة، وحصوله على حقوقه المشروعة لاسيما حقه في تقرير المصير عبر استقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

مصطفى مدبولي الوزراء ديك سخوف

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

