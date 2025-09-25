قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

فيفا يكشف عن التمائم الرسمية لكأس العالم 2026: مابل وزايو وكلاتش يجسدون الوحدة والتنوع

إسلام مقلد

في احتفال مميز، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التمائم الرسمية الثلاث لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث جاءت التمائم لتعكس ثقافة كل دولة مضيفة وتوحّدها تحت شعار التنوع والشغف العالمي باللعبة.

التمائم التي سترافق الحدث الكروي الأكبر هي: "مابل" من كندا، و"زايو" من المكسيك، و"كلاتش" من الولايات المتحدة. ويجسد كل منهم جزءًا من هوية بلاده، بينما يجتمعون معًا للتأكيد على روح الوحدة في أضخم نسخة بتاريخ المونديال.

رؤية إنفانتينو للتمائم الجديدة

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، عبّر عن سعادته بإطلاق التمائم قائلاً: "لقد أصبح فريق 26 أكبر وأكثر متعة. التمائم الجديدة مليئة بالبهجة والطاقة وروح التكاتف، تمامًا كما هي كأس العالم نفسها. يمكنني أن أراها على قمصان الأطفال وفي ألعاب الفيديو وحملات الترويج العالمية".

التمائم تدخل عالم الألعاب لأول مرة

وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، تدخل التمائم عالم الألعاب الإلكترونية، حيث ستتاح للمشاركة في لعبة جديدة بعنوان "FIFA Heroes" المقرر إصدارها عام 2026 على منصات متعددة تشمل أندرويد وiOS وبلايستيشن وإكس بوكس وNintendo Switch. 

كما ستظهر الشخصيات في تجربة تفاعلية عبر منصة Roblox من خلال لعبة "FIFA Super League Soccer" بالتعاون 

تفاصيل التمائم الثلاث

مابل – كندا

تميمة على شكل موظ، تعكس تنوع الثقافة الكندية. مابل فنانة شارع وموسيقية موهوبة، إلى جانب كونها حارسة مرمى شجاعة. تجمع بين القوة والقيادة والروح الإيجابية، ما يجعلها رمزًا للإبداع والمرونة.

زايو – المكسيك

تميمة على شكل فهد سريع وذكي، تجسد التراث المكسيكي العريق. زايو مهاجم بارع داخل الملاعب، وراقص ومحب للطعام والثقافة خارجها. اسمه يرتبط بمعاني القوة والوحدة والفرح.

كلاتش – الولايات المتحدة

نسر أصلع يمثل القوة والطموح، يعد رمزًا وطنيًا بارزًا في الولايات المتحدة. كلاتش شخصية مغامرة ومتفائلة، يجوب أرجاء البلاد ناشرًا الحماس والتشجيع، ومؤمنًا بأن الشغف يمكن أن يصنع المستحيل.

كأس العالم 2026.. النسخة الأضخم في التاريخ

تنطلق منافسات كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ، لتصبح النسخة الأكبر من حيث عدد المنتخبات وكذلك الدول المستضيفة، حيث ستحتضنها 3 دول للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

