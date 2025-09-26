رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق: مفاعلات الضبعة من أحدث الأجيال في نشاطها

قال الدكتور علي إسلام، رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق، إنّ المفاعلات النووية المستخدمة في محطة الضبعة من طراز VVER-1200، وهو من أحدث مفاعلات الجيل الثالث بلس، مشيراً إلى أن هذه الفئة تتميز بارتفاع معايير السلامة النووية واعتمادها على أنظمة عمل متطورة تقلل من تدخل الإنسان في حالات الطوارئ.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل وأية عبد الرحمن، مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا النوع من المفاعلات يطبق أنظمة "الباسيف سيستم" التي تمكن المفاعل من التعامل مع أي ظروف غير طبيعية بشكل تلقائي دون تدخل بشري مباشر.

وأكد أن هذا التصميم يراعي بشكل كبير معايير حماية البيئة ومنع التلوث، ما جعله من أكثر النماذج نجاحاً ويتم تصديره للعديد من الدول حول العالم.

وأشار إلى أن وعاء ضغط المفاعل، بعد وصوله إلى موقع الضبعة، سيخضع لعدد من الاختبارات الدقيقة تشمل الفحوصات الجيوفيزيائية وتصويره بأشعة "إكس"، إضافة إلى التجارب المعملية المختلفة، وذلك بهدف ضمان خلوه من أي إجهادات أو عيوب تصنيع قد تؤثر على سلامة تشغيله.

ولفت رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق إلى أن هذه الإجراءات الصارمة في الفحص والاختبار تعكس حرص الدولة على تطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال الأمان النووي، وهو ما يضع محطة الضبعة في مصاف المشاريع النووية الرائدة على المستوى الدولي.