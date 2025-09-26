المطران شيحان يترأس قداس اليوم الثاني من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع

ترأس، أمس، سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، قداس اليوم الثاني من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، وذلك بكنيستها، بشبرا.

شارك في الصلاة سيادة المطران ميخائيل فرحا، رئيس أساقفة بعلبك وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك، والأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب يوحنا مرقس الكرملي، والأب جون باتيست الكرملي، والخوري نادر جورج، راعي كاتدرائية القديس يوسف المارونية، بالظاهر، والخوري لويس متى، راعي كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع المارونية، بالإسكندرية.

وتُنظم الرهبنة الكرملية بمصر، تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، في الفترة من الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري، وحتى الثالث من أكتوبر المقبل، استعدادًا لاستقبال عيد القديسة تريزا، معلمة الكنيسة الجامعة.