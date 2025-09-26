بشير التابعي: أنا عنتر الكرة المصرية.. وحسن شحاتة والزمالك أنهوا مسيرتي



أدلى بشير التابعي، مدافع الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بتصريحات قوية خلال ظهوره في بودكاست "7 نجوم" مع الإعلامي وليد ماهر على قناة اليوم السابع.



وقال التابعي إنه يعتبر نفسه "عنترة ابن شداد الكرة المصرية"، موضحًا أنه لو كان لاعبًا في الجيل الحالي لطلب الحصول على 100 مليون جنيه مقابل التوقيع لأي نادٍ مصري.



وانتقد المدرب الأسبق للمنتخب الوطني حسن شحاتة، مؤكدًا: "المعلم والزمالك خلصوا عليا"، مشيرًا إلى أنه تم استبعاده من قائمة المنتخب قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية رغم تألقه في الدوري التركي وقتها.



كما وصف التابعي مهنة التدريب في مصر بأنها "إهانة" للمدربين بسبب الظروف غير المناسبة، مؤكدًا أنه لو كان مسؤولًا في الزمالك لاتخذ قرارًا بالاستغناء عن نصف عناصر الفريق بسبب تراجع الأداء.



وكشف التابعي أن تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا للفريق لم يكن بقرار مجلس الإدارة وإنما بقرار فردي، مختتمًا حديثه بالإشادة بهشام يكن، واصفًا إياه بأنه أفضل مدافع "مساك" في تاريخ المنتخب الوطني.