ترامب: ما يهمني إنقاذ الأرواح وليس نوبل للسلام
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجيهات رئاسية.. الإسكان: مشروعات قومية ضخمة تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع المرافق
الرئيس السيسي: ملف المياه قضية وجودية لمصر
رياضة

بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك بسبب أزمة مستحقات فريق الكرة

منار نور

انتقد بشير التابعي، نجم الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء بسبب الأزمات التي يعاني منها فريق كرة القدم خلال الفترة الأخيرة.


وقال التابعي في تصريحات عبر قناة «MBC مصر»: «مجلس الإدارة لم ينجح في أي خطوة تخص الفريق الكروي، واللاعبون لهم مستحقات متأخرة منذ 3 أشهر، ورغم ذلك يتم إلقاء المسؤولية على المدير الرياضي، وكأن دوره أن ينفق على الفريق».


وأضاف: «من الطبيعي أن يوفر مجلس الإدارة كل ما يحتاجه فريق الكرة، لأنه عنوان النادي وواجهته، لكن ما يحدث عكس ذلك تمامًا».


واختتم التابعي تصريحاته مؤكدًا: «لا يصح أن ننتظر في كل مرة تدخل أشخاص مثل ممدوح عباس لدفع الأموال، الإدارة الحالية مطالَبة بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه النادي، ومنذ توليها لم نشاهد أي إنجاز يُذكر».

