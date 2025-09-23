بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك بسبب أزمة مستحقات فريق الكرة

انتقد بشير التابعي، نجم الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء بسبب الأزمات التي يعاني منها فريق كرة القدم خلال الفترة الأخيرة.



وقال التابعي في تصريحات عبر قناة «MBC مصر»: «مجلس الإدارة لم ينجح في أي خطوة تخص الفريق الكروي، واللاعبون لهم مستحقات متأخرة منذ 3 أشهر، ورغم ذلك يتم إلقاء المسؤولية على المدير الرياضي، وكأن دوره أن ينفق على الفريق».



وأضاف: «من الطبيعي أن يوفر مجلس الإدارة كل ما يحتاجه فريق الكرة، لأنه عنوان النادي وواجهته، لكن ما يحدث عكس ذلك تمامًا».



واختتم التابعي تصريحاته مؤكدًا: «لا يصح أن ننتظر في كل مرة تدخل أشخاص مثل ممدوح عباس لدفع الأموال، الإدارة الحالية مطالَبة بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه النادي، ومنذ توليها لم نشاهد أي إنجاز يُذكر».