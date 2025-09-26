طلائع الجيش يتحرك بشكل رسمي ضد طاقم تحكيم مباراة المقاولون

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن هناك تحرك رسمي من نادي طلائع الجيش، بعد إلغاء هدف للفريق في مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب والتي انتهت بالتعادل السلبي في دوري نايل.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، إن هدف طلائع الجيش سليم ١٠٠٪؜ ولا يوجد فيه أي حالة شكوك تدعي لإلغاء ومع ذلك قام حكم المواجهة بإلغاء الهدف ولم يعد حتى للفار لمراجعة اللعبة.

وواصل، هناك أيضًا حالة كانت ضدنا في المباراة الأولى أمام سموحة وتم احتساب هدف ضدنا رغم أن الكرة لم تعبر خط المرمى بمحيطها الكامل.

وأكد، سيكون هناك تحرك رسمي من قبل إدارة نادي طلائع الجيش بمذكرة لاتحاد الكرة لمعرفة سبب إلغاء الهدف في المواجهة الأخيرة.