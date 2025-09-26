قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل
التحويلات المرورية بعد غلق شارع 26 يوليو
جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا
وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو
أعلى سعر دولار اليوم 26-92-2025
المحامين تعلن بدء تجديد الكارنيهات والبطاقات العلاجية لعام 2026 في هذا الموعد
أقل سعر دولار اليوم 26-9-2025
رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية
مليون مكالمة في الساعة.. فضيحة تجسس تدفع مايكروسوفت لقطع خدماتها عن الجيش الإسرائيلي
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات.. 22 كلمة تجلب لهم الشفاعة
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
تنازل وتصالح.. إخلاء سبيل نجل أحمد رزق في ضرب زميله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بكاء وإهداء تكريم.. تفاصيل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
محمد زاهر

افتتحت أمس الخميس،  فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الغردقة لسينما الشاب، وذلك من خلال حفل الافتتاح الذي أقيم على مارينا اليخوت، بحضور مساعد وزير الثقافة لشئون الرقابة على المصنفات، الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، نائباً عن وزير الثقافة، أحمد فؤاد هنو، والدكتور خالد مسعود نائبا، عن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، وماجدة حنا، نائبة عن محافظ البحر الاحمر، اللواء عمرو حنفي، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، حسام الشاعر، رئيس  شرف المهرجان، والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان.

انطلق حفل الافتتاح الذي قدمته الإعلامية انجي علي، والفنانة جيسيكا حسام الدين، وسط حضور نجوم وصناع السينما، ومنهم الفنانين غادة عادل، ونيكول سابا، ومحمد ممدوح، والذين يكرمهم المهرجان هذا العام، كذلك الفنانين نرمين الفقي، ورانيا فريد شوقي، وعبر صبري، واحمد وفيق، وأحمد فتحي، ميدو عادل، والمخرج عمر عبد العزيز ، رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمنتج محمد العدل، والإعلامية بوسي شلبي، وغيرهم.

وقدمت الفرقة الاستعراضية اوبريت بعنوان "مصر الحضارة والتاريخ" كلمات عمرو هشام، وألحان صبري جلال، وتوزيع موسيقي لعمرو العزبي، وغناء الفنان جلال غالي، واستعراضات هشام فتحي.

وفي كلمته أشار حسام الشاعر إلى أهمية دور الفن في الترويج المقاصد السياحية، مؤكدا على الدور الذي يلعبه مهرجان سينما الشباب في رين صورة حضارية الغردقة.

بينما تحدث السيناريست محمد الباسوسي عن الجهود المبذولة للخروج بالمهرجان في أفضل صورة، والتي حولت أحلام فريق العمل إلى حقيقة تتجسد في دورته الثالثة .

وأكد  الباسوسي على أهمية الفنانين المكرمين، وتأثيرها في ساحة الفن العربي، مؤكدا على سعي المهرجان لتكريم اسماء لا تتواجد بكثرة في المحافل السينمائية والمهرجانات.

ومن جانبه وجه الكاتب الصحفي قدري الحجار الشكر  كل الجهات الداعمة للمهرجان، مشددا على دور الغردقة السينمائي في فتح آفاق واسعة لاحلام شباب السينمائين من مختلف دول العالم، ومشيرا لتقديم ٥٨ فيلما لمخرجين شباب من مختلف دول العالم.

ونقلت ماجدة حنا نائبة، تحية لنجوم وضيوف المهرجان من محافظ البحر الاحمر الهواء عمرو حنفي، وقالت أن المهرجان لم يعد مجرد حدث فني يقام كل عام بل أصبح منصة للإبداع تزين واجهة الغردقة كمركز  ثقافي وحضاري إلى جانب كونها مقصد سياحي عالمي.

وفي كلمة ألقاها نيابة عن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، قال الدكتور خالد مسعود أن الغردقة السينمائي  يعكس دور السينما كأداة للتعبير عن احلام وطموحات الشباب، ويعزز قيم المواطنة والانتماء، موجها الشكر للقائمين على المهرجان، لدورهم في إتاحة مساحات الشباب للتعبير عن الأفكار الجديدة .

ونيابة عن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، أعلن الكاتب عبد الرحيم كمال افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان.

واختتم الحفل بفقرة التكريم، حيث قام الباسوسي والحجار بتسليم قناع الفرعون الذهبي توت عنخ آمون الفني المكرمين.

وعلقت الفنانة نيكول سابا على التكريم قائلة: الكلام خلص هنا، شرف كبير اني اكون على منصة التكريم في مهرجان سينمائي للشباب، مؤكدة أن التكريم هو الحلم الأسمى لأي فنان.

وقالت إنها تهدي تكريمها لصناع الافلام الذين عملت معهم وتعلمت منهم، وذكرت منهم الزعيم عادل امام.

واختتمت بقولها أنها في انتظار  دور على شاشة السينما يضيف لها.

وحرصت الفنانة مي سليم على الحضور إلى الغردقة لتسليم التكريم

الفنان محمد ممدوح، والذي اهدي تكريمه  لوالديه وابنته كاملياو زوجته ميرفت.

كذلك أهدي ممدوح التكريم لروح وزميله مدير التصوير تيمور تيمور، والذي رحلة قبل اسابيع قليلة، وأهل غزة، متمنيا أن يرفع الله الغمة عن فلسطين.

وبكت الفنانة غادة عادل على المسرح وهي تستلم تكريمها إلى جوار ابنها عبد الله الهواري، والذي   أشار في كلمة قصير إلى معاناة والدته في  مذاكرة أدوارها، وحالات القلق والتوتر التي تلازمها مع كل عمل تقدمه.

وقالت غادة عادل أنها سعيدة بالوجود في المهرجان، والمكان الرائع الذي يبعث في النفوس مشاعر الحب والسعادة.

أهدت غادة تكريمها لروح المخرج محمد خان الذي قالت عنه أنه جعلها تحب السينما.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب محمد ممدوح غادة عادل نرمين الفقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

شهادات بعائد 100٪

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

ترشيحاتنا

فضل الصلاة على النبي

فضل الصلاة على النبي .. تنجي وتحيي وترقي وتقرّب العبد من ربه

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

محبة النبي

داعية إسلامي: اغرسوا محبة النبي في قلوب أبنائكم

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد