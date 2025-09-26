قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إلتزمت بالسلامة.. الإيكاو تكرم 14 دولة بينها عربية وأفريقية

الجمعية العامة للإيكاو
نورهان خفاجي

تنعقد اجتماعات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، في مدينة مونتريال بكندا، خلال الفترة ما بين 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر القادم، بمشاركة ممثلي 193 دولة وأكثر من 50 منظمة دولية، لبحث مستقبل النقل الجوي وصياغة السياسات العالمية للسنوات  المقبلة.

وتشارك مصر بوفد رفيع المستوى ممثل من وزارة الطيران المدني برئاسة الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير صناعه النقل الجوي العالمي.

خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية، قدم رئيس المجلس شهادات للدول التي حققت تقدمًا ملحوظًا في بناء أنظمة فعّالة للإشراف على سلامة أو أمن الطيران، وذلك استنادًا إلى نتائج عمليات التدقيق التي أجرتها المنظمة.

وتعكس هذه الشهادات أيضًا التزام الدول المستمرة بتطبيق معايير وممارسات الإيكاو الموصى بها (SARPs)، بما يسهم في تعزيز سلامة وأمن الطيران على المستوى العالمي وضمان نقل جوي آمن ومأمون لجميع الركاب.

جاءت قائمة الدول المكرمة هذا العام:

أولا: عن فئة السلامة

ألبانيا

أذربيجان

بوتسوانا

الهند

المغرب

عُمان

السنغال

ثانيا: فئة الأمن

أنغولا

البحرين

الكاميرون

إندونيسيا

الكويت

مولدوفا

توجو

وأكد رئيس مجلس الإيكاو في كلمته أن هذا التكريم يعكس الدور القيادي لهذه الدول في تعزيز منظومة الطيران المدني العالمي، ودعم أهداف الإيكاو الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة والأمن في قطاع النقل الجوي.

جدير بالذكر أن الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) تُعقد كل ثلاث سنوات، وتُعد أعلى سلطة تشريعية في المنظمة حيث تضم في عضويتها جميع الدول الأعضاء. وتهدف إلى وضع السياسات العامة للطيران المدني الدولي، واعتماد المعايير والتوصيات التي تضمن سلامة وأمن الطيران، وانتخاب أعضاء مجلس الإيكاو، إضافةً إلى إقرار الميزانية وخطط العمل المستقبلية.

كما تمثل الجمعية العامة منصة رئيسية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بما يتيح لها الدفاع عن مصالحها الوطنية فى مجال الطيران المدنى والحصول على الدعم الفنى والمساهمة فى حماية البيئة وتطوير استراتيجيات الاستدامة.

الإيكاو منظمة الطيران المدني النقل الجوي

