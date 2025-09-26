قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير مروري يكشف خطة التحويلات البديلة بعد غلق شارع 26 يوليو

إسراء صبري

أعلن اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، تفاصيل خطة الإغلاق الجزئي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من منزل كوبري 15 مايو باتجاه ميدان لبنان، وذلك لمدة 72 ساعة، بهدف تنفيذ أعمال الصيانة المعدنية الخاصة بمشروع المونوريل.

وأوضح هشام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الإغلاق يبدأ يوميًا من الثانية عشرة منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا، على أن تنتهي الأعمال فجر الأحد المقبل، مشددًا على أن التحويلات المرورية جرى إعدادها لتخفيف الكثافات وتسهيل حركة السير.

وأشار إلى أن الخطة البديلة تتضمن عدة مسارات، من بينها: توجه المركبات القادمة من كوبري 15 مايو يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارا إلى شارع دكتور حجازي، ومنه إلى شارع وادي النيل وصولا إلى 26 يوليو، أو استخدام شارع أحمد عرابي ثم التوجه إلى جامعة الدول العربية وصولًا إلى ميدان لبنان.

وأكد أن الموقع يشهد تواجدا مكثفا للخدمات المرورية والعلامات الإرشادية لتوجيه قائدي المركبات، مع التشديد على الالتزام بتعليمات رجال المرور وعدم الانتظار في الطرق البديلة لضمان السيولة المرورية.

وأضاف أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارات النقل والإسكان والداخلية لتأمين التحويلات وضبط الحركة المرورية، لافتًا إلى أن يوم الأحد المقبل قد يشهد كثافات أعلى بالتزامن مع عودة الموظفين والطلاب.

وشدد على أن الدولة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل التكدسات المرورية، ومنع التلوث البيئي، وتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة للمواطنين.

