محافظ أسيوط: إزالة 53 حالة تعد واسترداد أكثر من 60 فدانًا و3 آلاف متر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إزالة 53 حالة تعدي خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، بإجمالي مساحات بلغت 3172 مترًا مربعًا من المباني المخالفة، فضلًا عن استرداد 60 فدانًا و14 قيراطًا و6 أسهم من الأراضي الزراعية. جاء ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة لاستعادة أراضي الدولة والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء.

إزالة 53 حالة تعدي واسترداد أكثر من 60 فدانًا و3 آلاف متر

وأوضح المحافظ أن الحملات شملت 8 مراكز هي: الفتح، القوصية، صدفا، البداري، منفلوط، أسيوط، الغنايم، وأبنوب، بالإضافة إلى حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط. وأسفرت الحملات عن إزالة 19 حالة تعدي بحي شرق على أراضي حماية النيل والمتغيرات المكانية، وحالة فورية بحي غرب، إلى جانب 10 حالات تعدي بمركز أسيوط. كما تم تنفيذ 9 حالات إزالة بمركز البداري على أراضي الإصلاح الزراعي، و4 حالات بمركز منفلوط، و3 حالات بكل من أبنوب والقوصية، وحالتين بمركز الفتح، فضلًا عن حالتين بمركزي صدفا والغنايم.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن المرحلة الأولى من الموجة الـ27 نُفذت خلال الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي، فيما تستمر المرحلة الثانية حتى 26 سبتمبر الجاري، على أن تنطلق المرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر المقبل. وأكد أن تنفيذ الحملات يتم بتنسيق كامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء، مشددًا على أن التنفيذ يتم بحزم ودون أي تهاون.

محافظ أسيوط: حملات توعية ضد الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتحرير محاضر للمخالفين محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير مركز "خان الخليلي" للحرف اليدوية

واختتم المحافظ تصريحاته بتجديد دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات تعدي، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، فضلًا عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).