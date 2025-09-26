قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي: لن تخرج الترويكا الأوروبية منتصرة بتفعيلها آلية الزناد
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحالات والمطاعم
ضوابط تسمية المواليد بالقانون و غرامة مالية لمن يختار أسماء مسيئة
حماس: استشهاد 251 صحفيا منذ بداية الحرب جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشـ ي
انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب
وول ستريت جورنال: نتنياهو غير مقتنع بخطة السلام الأمريكية لإدارة غزة
وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية انتاج الغاز بدسوق وغرب الدلتا
إعلام إسرائيلي: خطة أمريكية لتعيين توني بلير قائدا لإدارة غزة مؤقتا
موقف الأهلي مع ياسر إبراهيم بعد أزمة أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود
ارتفاع عدد وفيات حريق مصنع المحلة لـ 8 حالات والدفع بـ26 سيارة إسعاف
30.5 مليار جنيه .. مصر تواصل توجيه الاستثمارات في قطاع التعليم لتحسين جودته
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر.. يزيد الرزق ويقضي الحوائج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 53 حالة تعد واسترداد أكثر من 60 فدانًا و3 آلاف متر

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إزالة 53 حالة تعدي خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، بإجمالي مساحات بلغت 3172 مترًا مربعًا من المباني المخالفة، فضلًا عن استرداد 60 فدانًا و14 قيراطًا و6 أسهم من الأراضي الزراعية. جاء ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة لاستعادة أراضي الدولة والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء.

إزالة 53 حالة تعدي واسترداد أكثر من 60 فدانًا و3 آلاف متر

وأوضح المحافظ أن الحملات شملت 8 مراكز هي: الفتح، القوصية، صدفا، البداري، منفلوط، أسيوط، الغنايم، وأبنوب، بالإضافة إلى حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط. وأسفرت الحملات عن إزالة 19 حالة تعدي بحي شرق على أراضي حماية النيل والمتغيرات المكانية، وحالة فورية بحي غرب، إلى جانب 10 حالات تعدي بمركز أسيوط. كما تم تنفيذ 9 حالات إزالة بمركز البداري على أراضي الإصلاح الزراعي، و4 حالات بمركز منفلوط، و3 حالات بكل من أبنوب والقوصية، وحالتين بمركز الفتح، فضلًا عن حالتين بمركزي صدفا والغنايم.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن المرحلة الأولى من الموجة الـ27 نُفذت خلال الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي، فيما تستمر المرحلة الثانية حتى 26 سبتمبر الجاري، على أن تنطلق المرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر المقبل. وأكد أن تنفيذ الحملات يتم بتنسيق كامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء، مشددًا على أن التنفيذ يتم بحزم ودون أي تهاون.

واختتم المحافظ تصريحاته بتجديد دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات تعدي، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، فضلًا عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).

أسيوط إزالة 53 حالة تعدي الموجة الـ27 لإزالة التعديات الأراضي الزراعية استعادة أراضي الدولة التصدي للتعديات أملاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

صاروخ حوثي

رعب في إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد صاروخ حوثي

محمود الخطيب

نجم الزمالك: ما يحدث ضد محمود الخطيب شيء غريب جدًا

ترشيحاتنا

محكمة

نظر محاكمة ميشو في قضية نشر مقاطع منافية للآداب.. غدا

محكمة

محاكمة 37 متهما بـ «خلية الملثمين».. السبت

انهيلر مصنع المحلة

مدير أمن الغربية ونائب المحافظ يتفقدان موقع انفجار مصنع المحلة.. والبحث عن ناجين

بالصور

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

فستان لافت.. مي عمر تستعرض جمالها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

رفقة زوجها.. درة تخطف الأنظار بظهورها الأخير

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد