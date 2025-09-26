محافظ أسيوط يتفقد وحدة الرصف بقرية إسكندرية التحرير

قام اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بجولة ميدانية مفاجئة إلى مشروع وحدة الرصف بقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط، للوقوف على جاهزية المشروع وبحث آليات تطويره بما يدعم خطط المحافظة في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتأتي هذه الجولة في إطار حرص المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات البنية التحتية وتعزيز قدرات الأجهزة التنفيذية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، إلى جانب المهندس أسامة أحمد مدير وحدة الرصف.

محافظ أسيوط يتفقد وحدة الرصف

وتضمنت الجولة تفقد محافظ أسيوط لمختلف أقسام المشروع، بدءًا من خلاطة الأسفلت ومخازن المعدات وقطع الغيار، مرورًا بالحملة الميكانيكية ومخزن الإطارات، وصولًا إلى معاينة المعدات والسيارات الثقيلة بالموقع، والتي تنوعت بين معدات "الفنشر"، والهراسات بأحجامها المختلفة، والقلابات، والجليدر، والكسارة، والكشاطة، وغيرها من الآليات التي تمثل العمود الفقري لأعمال الرصف.

وأكد المحافظ، خلال جولته، على ضرورة رفع درجة الجاهزية لجميع المعدات وإجراء الصيانة الدورية بشكل منتظم، فضلًا عن سرعة الانتهاء من إصلاح السيارات المعطلة لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وتقليل معدلات الفاقد، وشدد على أن وحدة الرصف يجب أن تكون في مقدمة الوحدات الخدمية التي تعتمد عليها المحافظة في تنفيذ مشروعات الطرق الداخلية وتطوير البنية الأساسية.

كما وجه اللواء هشام أبوالنصر بضرورة إعادة تدوير البراميل الفارغة ورفع كفاءتها وإعادة طلائها لاستخدامها كحاويات لتجميع المخلفات بالمدارس والمؤسسات الخدمية، وهو الإجراء الذي يأتي ضمن خطة المحافظة لتعظيم الموارد الذاتية والحفاظ على المال العام، تماشيًا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة وأهداف "مصر 2030".

وأوضح المحافظ أن هذه الجولة تأتي استكمالًا لنهج المتابعة الميدانية الدائمة لمختلف المشروعات الخدمية والتنموية، مشددًا على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما في قطاع البنية التحتية الذي يمثل قاطرة التنمية.