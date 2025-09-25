قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعيينات جديدة مرتقبة في مجلس الشيوخ.. تفاصيل
ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة
التنمية المحلية تعلن جدول المواعيد الشتوية للمحال والمرافق اعتبارًا من السبت .. فيديو
غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
جون إدوارد غاضب| أزمة جديدة تواجه الزمالك قبل مباراة الأهلى.. ماذا حدث؟
مدبولي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "إيني" خطة استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
متحدث فتح: الاعترافات الدولية حولت صوت فلسطين لكل الأحرار في العالم
تحقيقات وملفات

بمشاركة 200 طالب وطالبة.. جامعة أسيوط تطلق الفعالية التدريبية الأولى لمبادرة "بداية جديدة لضمان جودة التعليم"

إيهاب عمر

شهدت جامعة أسيوط اليوم الخميس انطلاق الفعالية التدريبية الأولى لمبادرة "بداية جديدة لضمان جودة التعليم"، والتي نظمها مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE)، وقطاع شؤون التعليم والطلاب، وذلك بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة من مختلف الكليات. 

جاءت الفعالية تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط و إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور هشام عبد الناصر المدير التنفيذي للمبادرة، والدكتور إبراهيم إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة، والدكتورة أماني شريف منسق المبادرة بأسيوط ونائب مدير المركز. شهدت الفعالية حضور الدكتور حسين خاطر مسؤول تنفيذ الخطة التدريبية للمبادرة، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة ورئيس قسم الإعلام، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، و محمد الليثي منسق المبادرة بالقاهرة، إلى جانب لفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وأمناء مساعدين، ومديري الإدارات والوحدات المعنية، ومسؤولي الجودة بالكليات. وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن إطلاق المبادرة يعكس التزام جامعة أسيوط بنشر ثقافة الجودة بين طلابها، باعتبارهم شركاء فاعلين في تحسين العملية التعليمية وتطويرها، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي متماشية مع توجهات الدولة المصرية، نحو تحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل، وإعداد جيل واعٍ وقادر على قيادة التغيير. وأشاد رئيس الجامعة بدور الهيئة القومية في تطوير معايير الاعتماد وفق المستجدات العالمية، مؤكداً أن الجامعة ماضية بخطوات ثابتة نحو تعزيز جودة مخرجاتها التعليمية تماشياً مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. 

المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز دور الجامعة كمؤسسة رائدة في نشر ثقافة الجودة

وفي كلمة مسجلة، رحب الدكتور أحمد عبد المولى بقيادات الهيئة القومية وضيوف الفعالية، موضحًا أن المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز دور الجامعة كمؤسسة رائدة في نشر ثقافة الجودة، وبناء بيئة تعليمية ذكية تواكب تحديات العصر. من جانبه، عبّر الدكتور هشام عبد الناصر عن سعادته بانطلاق فعاليات المبادرة من جامعة أسيوط، مؤكداً أنها تستهدف تمكين الطلاب من المشاركة الفعالة في منظومة ضمان الجودة، انطلاقًا من قناعة بأن التعليم عالي الجودة هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة. 

وأوضح أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في مفهوم تقييم وتحسين التعليم، بما يمكن الجامعات من تحقيق معايير الاعتماد الدولية، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين الهيئة القومية ومراكز ضمان الجودة وإدارات الجامعات لتحقيق رؤيتها الشاملة. 

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور إبراهيم إسماعيل إلى أن المبادرة تركز على تفعيل مشاركة الطلاب في تطبيق معايير الجودة بما يواكب نواتج التعلم المنشودة، موضحًا أن جامعة أسيوط تتيح للطلاب قنوات للتواصل مع أعضاء هيئة التدريس والتمثيل في اللجان ذات الصلة وإبداء الرأي في الأداء الأكاديمي والخدمات المقدمة، إلى جانب ترسيخ القيم والأخلاقيات الجامعية كجزء أصيل من معايير الجودة. 

كما أوضحت الدكتورة أماني شريف أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف توعية نحو 100 ألف طالب على مستوى الجامعات المصرية، مشيرة إلى أن المشاركين من جامعة أسيوط سيكونون نواة لسفراء الجودة داخل كلياتهم، بما يسهم في تعزيز ثقافة التطوير الذاتي والتحسين المستمر. وفي كلمة معبرة، أكد الطالب لؤي محمد شعبان، بكلية علوم الرياضة وممثل الطلاب بالمبادرة، أن الجودة ليست مجرد شعارات وإنما أسلوب حياة يرسخ قيم النظام والمسؤولية وروح الفريق، مضيفًا: "نحن جيل طموح نعمل من أجل أن نرى جامعتنا في المكانة التي تستحقها، فجودة التعليم هي مستقبل عظيم." وتضمنت الفعالية عرض فيديو توثيقي لجهود جامعة أسيوط في الارتقاء بجودة التعليم، إلى جانب فيديو تعريفي بمبادرة "بداية جديدة لضمان جودة التعليم"، كما شملت جلستين تدريبيتين قدمهما كل من الدكتور هشام عبد الناصر والدكتور حسين خاطر، تناولتا دور الطلاب في دعم ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتعريف بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وأهمية ربط الجودة بالهوية الوطنية ومتطلبات سوق العمل. وشارك في تنظيم اليوم التدريبي جمال عبد الحفيظ المدير الإداري لمركز ضمان الجودة، و محمد سيد نوح من إدارة الدعم الفني والتكنولوجيا، إلى جانب الدكتور ممدوح شريت، و داليا شوبك مسؤولي إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

بداية جديدة لضمان جودة التعليم أسيوط جامعة أسيوط مركز ضمان الجودة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم شؤون التعليم والطلاب

مخاطر إجراء عمليات في منطقة مثلث الخطر بالوجه.. ونصائح لتجنب المضاعفات الخطيرة

معلومات لا تعرفها عن الدودة الدبوسية.. ما مخاطرها على الإنسان؟

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

