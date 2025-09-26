قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

30 مليون جنيه لتطوير طريق دير القصير / محور ديروط شرق النيل بأسيوط

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن قرب الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لطريق دير القصير – محور ديروط شرق النيل التابع لمركز ومدينة القوصية، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة.

الانتهاء من أعمال التكسيات الحجرية وتركيب حواجز

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس أحمد صلاح فخري، وبمتابعة مستمرة من أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، تم وضع اللمسات النهائية في أعمال المرحلة الأولى من المشروع، والتي تقام بتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليون جنيه وبطول 4.5 كم، حيث يجري حاليًا الانتهاء من أعمال التكسيات الحجرية وتركيب حواجز "النيوجيرسي".

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي، ويعد إضافة مهمة لشبكة الطرق بالقوصية، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتقليل الكثافات على الطرق الرئيسية، فضلًا عن خدمة القرى والتجمعات السكنية المحيطة ودعم الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة.

وقال اللواء هشام أبو النصر نحرص على متابعة تنفيذ مشروعات الطرق أولًا بأول، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة للمواطنين من هذه المشروعات الحيوية، التي تعد شريانًا للتنمية وجذبًا للاستثمارات.

وشدد المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والشركات المنفذة، مع المتابعة الميدانية الدورية لتذليل أية عقبات، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم مشروعات البنية الأساسية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

