عراقجي: لن تخرج الترويكا الأوروبية منتصرة بتفعيلها آلية الزناد
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحالات والمطاعم
ضوابط تسمية المواليد بالقانون و غرامة مالية لمن يختار أسماء مسيئة
حماس: استشهاد 251 صحفيا منذ بداية الحرب جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشـ ي
انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب
وول ستريت جورنال: نتنياهو غير مقتنع بخطة السلام الأمريكية لإدارة غزة
وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية انتاج الغاز بدسوق وغرب الدلتا
إعلام إسرائيلي: خطة أمريكية لتعيين توني بلير قائدا لإدارة غزة مؤقتا
موقف الأهلي مع ياسر إبراهيم بعد أزمة أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود
ارتفاع عدد وفيات حريق مصنع المحلة لـ 8 حالات والدفع بـ26 سيارة إسعاف
30.5 مليار جنيه .. مصر تواصل توجيه الاستثمارات في قطاع التعليم لتحسين جودته
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر.. يزيد الرزق ويقضي الحوائج
محافظات

محافظ أسيوط يبحث مع شباب المبادرات تطوير جودة الخبز وتنفيذ مشروعات تدريبية

إجتماع محافظ أسيوط بمجموعة من الشباب
إجتماع محافظ أسيوط بمجموعة من الشباب
إيهاب عمر

عقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا مع مجموعة من الشباب أصحاب إحدى المبادرات الناشئة المتخصصة في إنتاج وتطوير الخبز، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم المشروعات الشبابية الهادفة إلى توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، والدكتور حازم علي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من ممثلي المبادرة والمستشارين القانونيين لها.

 إقامة مشروعات صغيرة لإنتاج الخبز وتسويق المنتجات

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية للأسر الأولى بالرعاية حول كيفية إقامة مشروعات صغيرة لإنتاج الخبز وتسويق المنتجات، بما يسهم في توفير مصدر دخل إضافي وتحسين مستوى المعيشة، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للمبادرة واستجابة لتوجيهات المحافظ. 

عقد ملتقى توظيفي يستهدف توفير عشرات فرص العمل

كما يجري الإعداد لعقد ملتقى توظيفي يستهدف توفير عشرات فرص العمل للشباب من خلال التوسع في أنشطة المبادرة داخل المحافظة.

وأكد المحافظ دعمه الكامل للمبادرات الشبابية التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة ما يتعلق بالسلع الأساسية وعلى رأسها الخبز، مشيرًا إلى أهمية تشجيع الأفكار المبتكرة التي تخدم المجتمع وتحقق العدالة الاجتماعية وتحسن جودة الخدمات الأساسية لافتًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم اللوجستي والإداري لمثل هذه المشروعات، بما يسهم في خلق بيئة محفزة للاستثمار الشبابي، ويرسخ مبدأ الشراكة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة.

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

