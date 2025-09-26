محافظ أسيوط يبحث مع شباب المبادرات تطوير جودة الخبز وتنفيذ مشروعات تدريبية

عقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا مع مجموعة من الشباب أصحاب إحدى المبادرات الناشئة المتخصصة في إنتاج وتطوير الخبز، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم المشروعات الشبابية الهادفة إلى توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، والدكتور حازم علي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من ممثلي المبادرة والمستشارين القانونيين لها.

إقامة مشروعات صغيرة لإنتاج الخبز وتسويق المنتجات

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية للأسر الأولى بالرعاية حول كيفية إقامة مشروعات صغيرة لإنتاج الخبز وتسويق المنتجات، بما يسهم في توفير مصدر دخل إضافي وتحسين مستوى المعيشة، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للمبادرة واستجابة لتوجيهات المحافظ.

عقد ملتقى توظيفي يستهدف توفير عشرات فرص العمل

كما يجري الإعداد لعقد ملتقى توظيفي يستهدف توفير عشرات فرص العمل للشباب من خلال التوسع في أنشطة المبادرة داخل المحافظة.

وأكد المحافظ دعمه الكامل للمبادرات الشبابية التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة ما يتعلق بالسلع الأساسية وعلى رأسها الخبز، مشيرًا إلى أهمية تشجيع الأفكار المبتكرة التي تخدم المجتمع وتحقق العدالة الاجتماعية وتحسن جودة الخدمات الأساسية لافتًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم اللوجستي والإداري لمثل هذه المشروعات، بما يسهم في خلق بيئة محفزة للاستثمار الشبابي، ويرسخ مبدأ الشراكة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة.