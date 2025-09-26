إنجي وجدان ضيفة شرف سنجل ماذر فاذر

تستعد الفنانة إنجي وجدان، للظهور كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل “سنجل ماذر فاذر” من بطولة ريهام عبد الغفور.

سنجل ماذر فاذر تجربة درامية مختلفة تمزج بين اللايت كوميدي وقصص الحب التي تحمل أبعاداً وتعكس واقعاً تمرّ به معظم العلاقات، وذلك من خلال مجموعة مواقف طريفة.

المسلسل بطولة ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، هنادي مهنا، محمد كيلاني وغيرهم كثير من النجوم.

"سنجل ماذر فاذر" يضم 15 حلقة تأليف وإخراج تامر نادي و انتاج شركة الصباح اخوان ، ومن المتوقع عرضه عبر منصة شاهد خلال شهور قليلة.

وكانت الفنانة إنجي وجدان قد ظهرت ضيفة علي احدي حلقات الموسم الاول من مسلسل" أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد.