نائب رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع وفد ليبي التعاون الأكاديمي

استقبل الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، نيابةً عن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، وفدًا ليبيًا ضم الدكتور محمد عاشور، وكيل الأكاديمية الليبية للشئون التعليمية، والدكتور عبد السميع الستير، عضو لجنة الدراسات العليا بوزارة التعليم العالى الليبية، ومحمد الحكيلي، مستشار السفارة الليبية بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتورة هالة مقلد، المدير التنفيذي لإدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعة، بهدف بحث آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين.

وفى كلمته، أكد الدكتور هشام سعيد عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تجمع بين مصر وليبيا، وحرص جامعة الإسكندرية على دعم الطلاب الوافدين وتذليل العقبات أمامهم، وتقديم كافة التسهيلات المتعلقة بالقيد والدراسة والإقامة، إلى جانب تطوير الخدمات التعليمية والإدارية والأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تيسر اندماجهم في الحياة الجامعية، كما استعرض جهود الجامعة في توسيع التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات المبرمة مع الجامعات العالمية، والبرامج والدرجات المزدوجة والمشتركة، وإنشاء الفروع الدولية للجامعة، فضلًا عن اهتمامها بإنشاء Technology Park لربط البحث العلمي بالصناعة وتسويق مخرجات الأبحاث، وأكد أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون مع الجامعات الليبية في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الليبي عن تقديرهم لجامعة الإسكندرية ودورها البارز في توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب الليبيين، مؤكدين اعتزازهم بقوة العلاقات التي تجمع البلدين، ورغبة الحكومة الليبية في توسيع التعاون مع الجامعة بوصفها إحدى أبرز الوجهات التعليمية في المنطقة، كما أشاد الوفد بالتطور الملحوظ الذي تشهده جامعة الإسكندرية في برامجها الأكاديمية وأنشطتها البحثية المتنوعة.