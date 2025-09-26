قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.. الجيزة تطلق شعار الهوية البصرية الجديد
وظائف خالية في بنكي مصر والقاهرة بتلك التخصصات.. قدم الآن
مأساة كل عام .. أهالي جزيرة داود يستغيثون بعد فيضان النيل في المنوفية
الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 129 مليون جنيه
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث مصنع المحلة وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا
الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7
جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مناطق في محيط ميناء غزة وحي الرمال
10 شهداء فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص جيش الاحتلال
المركزي لمتبقيات المبيدات وهيا ينظمان ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة
الصحة: التطعيمات الروتينية أنقذت أرواح أكثر من 154مليون شخص خلال 50 عاما
بعد اتفاق الرياض وإسلام آباد| حقيقة ما يُثار عن دفاع مشترك بين الإمارات والهند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أكثر من نصف مليون زائر للجناح التونسي في معرض أوساكا 2025

إكسبو 2025
إكسبو 2025
البهى عمرو

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في تونس، نسرين رمضاني، إن الجناح التونسي في معرض «إكسبو 2025» المقام بمدينة أوساكا اليابانية، استقبل أكثر من 550 ألف زائر حتى الآن، ما يعكس اهتمامًا عالميًا بالموروث الثقافي والسياحي التونسي. ويمتد الجناح على مساحة 300 متر مربع، ويقدم صورة متكاملة عن التقاليد التونسية والمقومات الثقافية والاقتصادية للبلاد.

وأوضحت رمضاني، خلال مداخلة عبر برنامج صباح جديد، أن الجناح التونسي سلط الضوء على كيفية إدارة الموارد المائية، إلى جانب تقديم الموروث الغذائي مثل زيت الزيتون التونسي، الذي حاز على جوائز عالمية. وأضافت أن فعاليات متعددة نُظّمت داخل الجناح، من بينها اليوم الوطني التونسي في أغسطس، إضافة إلى إصدار كتاب بعنوان «الذهب السائل» يتناول قيمة زيت الزيتون التونسي الاقتصادية والثقافية.

وأشارت «رمضاني» إلى أن المعرض شكّل فرصة لتونس من أجل الترويج لمكانتها السياحية والثقافية، وكذلك لعرض المنتجات المحلية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، ويشرف على الجناح المركز التونسي لتنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة، والذي يعمل على ربط شراكات تجارية جديدة وجذب الاستثمارات.

وأكدت «رمضاني» أن فعاليات المعرض مستمرة حتى 13 أكتوبر المقبل، ما يوفر مزيدًا من الوقت لتونس لتعزيز حضورها وتعريف الزوار بما تزخر به من ثراء ثقافي واقتصادي، سواء على مستوى السياحة أو الفنون أو المنتجات التقليدية.

القاهرة الإخبارية تونس إكسبو 2025 الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

إيران و إسرائيل

القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل

جيش الاحتلال

مليون مكالمة في الساعة.. فضيحة تجسس تدفع مايكروسوفت لقطع خدماتها عن الجيش الإسرائيلي

ترشيحاتنا

الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف

قصص الأنبياء تجسد قوة التوكل واليقين بالله خلال الشدائد والمحن

خالد قاسم

خالد قاسم: تطبيق المواعيد الشتوية للمحال يرشد الاستهلاك ويضبط الشارع

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر مع طلاب الأكاديمية العسكرية

بالصور

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
اوبل موكا

بطارية أسرع وعمرها أطول.. ستيلانتس تبتكر طريقة ذكية للسيارات الكهربائية

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد