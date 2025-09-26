أكثر من نصف مليون زائر للجناح التونسي في معرض أوساكا 2025

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في تونس، نسرين رمضاني، إن الجناح التونسي في معرض «إكسبو 2025» المقام بمدينة أوساكا اليابانية، استقبل أكثر من 550 ألف زائر حتى الآن، ما يعكس اهتمامًا عالميًا بالموروث الثقافي والسياحي التونسي. ويمتد الجناح على مساحة 300 متر مربع، ويقدم صورة متكاملة عن التقاليد التونسية والمقومات الثقافية والاقتصادية للبلاد.

وأوضحت رمضاني، خلال مداخلة عبر برنامج صباح جديد، أن الجناح التونسي سلط الضوء على كيفية إدارة الموارد المائية، إلى جانب تقديم الموروث الغذائي مثل زيت الزيتون التونسي، الذي حاز على جوائز عالمية. وأضافت أن فعاليات متعددة نُظّمت داخل الجناح، من بينها اليوم الوطني التونسي في أغسطس، إضافة إلى إصدار كتاب بعنوان «الذهب السائل» يتناول قيمة زيت الزيتون التونسي الاقتصادية والثقافية.

وأشارت «رمضاني» إلى أن المعرض شكّل فرصة لتونس من أجل الترويج لمكانتها السياحية والثقافية، وكذلك لعرض المنتجات المحلية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، ويشرف على الجناح المركز التونسي لتنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة، والذي يعمل على ربط شراكات تجارية جديدة وجذب الاستثمارات.

وأكدت «رمضاني» أن فعاليات المعرض مستمرة حتى 13 أكتوبر المقبل، ما يوفر مزيدًا من الوقت لتونس لتعزيز حضورها وتعريف الزوار بما تزخر به من ثراء ثقافي واقتصادي، سواء على مستوى السياحة أو الفنون أو المنتجات التقليدية.