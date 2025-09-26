قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة
بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.. الجيزة تطلق شعار الهوية البصرية الجديد
وظائف خالية في بنكي مصر والقاهرة بتلك التخصصات.. قدم الآن
مأساة كل عام .. أهالي جزيرة داود يستغيثون بعد فيضان النيل في المنوفية
الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 129 مليون جنيه
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث مصنع المحلة وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا
الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7
جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مناطق في محيط ميناء غزة وحي الرمال
10 شهداء فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص جيش الاحتلال
المركزي لمتبقيات المبيدات وهيا ينظمان ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة
الصحة: التطعيمات الروتينية أنقذت أرواح أكثر من 154مليون شخص خلال 50 عاما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار حملات تطهير الترع والمصارف لضمان وصول المياه للمزارعين

أعمال تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية
أعمال تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار حملات تطهير الترع والمصارف بجميع المراكز والقرى، بهدف ضمان وصول المياه إلى نهايات الترع وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حملات موسعة بالتعاون مع الوحدات المحلية لتطهير الترع والمصارف

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الموارد المائية والري بأسيوط، برئاسة المهندس حاتم عبد الصبور، وبالتعاون مع الإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات، تواصل تنفيذ حملات موسعة بالتعاون مع الوحدات المحلية لتطهير الترع والمصارف باستخدام المعدات المتنوعة من حفارات وكباش وصنادل مائية وتشمل الأعمال الحالية الانتهاء من تطهير ترعة الكردي وترعة نجع حمادي الغربية، إلى جانب متابعة أعمال تأهيل ترعة إبراهيم بك وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة.

وأشار المحافظ إلى أن المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير يتم رفعها ونقلها إلى مواقع مخصصة بعيداً عن الكتل السكنية، حفاظاً على المظهر الحضاري وتيسيراً لحركة المواطنين. كما شدد على أهمية تكاتف الجهود لدعم المزارعين وحماية المحاصيل الاستراتيجية بما يعزز الأمن الغذائي للمواطنين.

وجدد اللواء هشام أبو النصر دعوته للمواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بقطاع الري أو بالخدمات المختلفة عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114 – 088/2135858088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528)، مؤكداً أن جميع القنوات متاحة على مدار الساعة لخدمة المواطنين.

أسيوط حملات تطهير الترع والمصارف نهايات الترع صول المياه الموارد المائية مديرية الموارد المائية والري بأسيوط الإدارة العامة للري تطهير الترع ترعة نجع حمادي أعمال التطهير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

إيران و إسرائيل

القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل

جيش الاحتلال

مليون مكالمة في الساعة.. فضيحة تجسس تدفع مايكروسوفت لقطع خدماتها عن الجيش الإسرائيلي

ترشيحاتنا

رياض سلامة

لبنان.. رياض سلامة يسدد 14 مليون دولار لإخلاء سبيله

غارة لجيش الاحتلال

جيش الاحتلال يزعم مهاجمة موقعًا لإنتاج صواريخ تابعًا لحزب الله في لبنان

نتنياهو

خطوة إستفزازية.. الاحتلال يذيع كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة عبر مكبرات الصوت في غزة

بالصور

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
اوبل موكا

بطارية أسرع وعمرها أطول.. ستيلانتس تبتكر طريقة ذكية للسيارات الكهربائية

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد