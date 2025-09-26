قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طهران وموسكو تتفقان على بناء 4 محطات نووية في إيران بـ25 مليار دولار
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 بكام؟
ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية
القاهرة الإخبارية: لبنان يواجه شتاءً قاسيًا بحملة للتطعيم
أمن قومي.. برلماني يوجه سؤالا عاجلا للحكومة بشأن روبلوكس
انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 5 أكتوبر لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو
ارتفاع عدد ضحايا مصنع المحلة إلى 11 وفاة و40 مصابا
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
أخبار العالم

انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع انفجار ضخم في مخيم نور شمس بطولكرم الذي يواجه عدوانا واسعا منذ أشهر.

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذاراً بإخلاء مناطق في محيط ميناء غزة وحي الرمال تمهيدا لاستهداف برج سكني.

وفي وقت لاحق؛ زعم جيش الاحتلال  الإسرائيلي مهاجمة موقع لإنتاج صواريخ دقيقة تابع لـ"حزب الله" في لبنان .

وفي وقت سابق؛ أدان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون بشدة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، واصفا إياها بـ"المجزرة المكتملة الأركان" التي تشكل انتهاكا صارخا للقرارات الدولية وحقوق الإنسان.

وقال الرئيس عون في بيان رسمي صدر في وقت سابق: "بينما نجتمع في نيويورك لمناقشة قضايا السلام وحقوق الإنسان، تواصل إسرائيل انتهاكها السافر للقانون الدولي".

وأضاف أن المجزرة التي ارتكبت في بنت جبيل، وراح ضحيتها خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، تعد جريمة لا يمكن السكوت عنها. وعلى الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف هذه الهجمات فورًا".

تأتي تصريحات الرئيس اللبناني بعد ساعات من الغارة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف مدينة بنت جبيل، مستهدفًا دراجة نارية كانت متوقفة بجانب سيارة مدنية.

وأسفرت الغارة عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم رجل وابنتاه الطفلتان كانوا داخل السيارة، بالإضافة إلى سائق الدراجة، فيما أُصيبت الأم وطفلة ثالثة بجروح خطيرة.

من جانبه، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيانا زعم فيه إن الجيش "هاجم إرهابيا من حزب الله" في بنت جبيل، وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل عدد من المارة"، معربا عن أسفه لما وصفه بـ"الضرر غير المقصود"، زاعما أن "التحقيق جار في الحادث".

وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن عنصر حزب الله كان يتحرك في منطقة مدنية مأهولة، "خلافًا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل"، حسب تعبيره، مؤكدًا أن "الجيش سيواصل استهداف عناصر حزب الله في أي مكان يشكل تهديدًا لأمن إسرائيل".

وفي تعليق لافت، كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الضحايا المدنيين الذين سقطوا في الغارة يحملون الجنسية الأمريكية، في تطور قد يحرك مواقف دولية جديدة تجاه التصعيد في الجنوب اللبناني.
 

طولكورم مخيم نور شمس جيش الاحتلال الإسرائيلي نبيه بري غزة

