متحدث الأمين العام للأمم المتحدة: الدور المصري لا يمكن الاستغناء عنه في أي تسوية مستقبلية بغزة

علق ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن فرص إنهاء الحرب في غزة، قائلاً إن المسألة لا تُقاس بالتفاؤل أو التشاؤم، بل بتوافر الإرادة السياسية، مشددًا على أن الأمم المتحدة تواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء معاناة السكان، فضلًا عن السعي للإفراج عن الرهائن وعودتهم إلى عائلاتهم، مؤكدًا أن تحقيق ذلك يتطلب ضغوطًا من المجتمع الدولي لدفع كل من قيادة حماس والحكومة الإسرائيلية نحو اتخاذ قرارات شجاعة من أجل إنهاء الصراع.

وفي هذا السياق، ثمّن دوجاريك، خلال حوار خاص مع رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من نيويورك، الجهود التي يبذلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ودور مصر في الوساطة، مؤكدًا أن القاهرة لعبت، وما زالت تلعب، دورًا محوريًا في القضية الفلسطينية، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي، بل لما تتمتع به من ثقل دبلوماسي وعلاقات متوازنة مع مختلف الأطراف.

واعتبر المتحدث باسم الأمين العام أن مصر أثبتت أنها فاعل أساسي في الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية، من خلال سعيها إلى جمع الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي على طاولة التفاوض، مشددًا على أن الدور المصري لا يمكن الاستغناء عنه في أي تسوية مستقبلية.