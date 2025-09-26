قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يثمن جهود ترامب لإيقاف الحرب في غزة
الصوفيون يحتفلون بـ 4 موالد شهيرة خلال شهر أكتوبر.. تعرف عليها
الرئيس السيسي: لدينا ثقة في الله وفي عدالة موقفنا
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تهدف لتطوير ضباط المستقبل وتأهيل الإنسان المصري
أزهري: النقاب يمنع التواصل بين المعلمة والطلاب
الرئيس السيسي: مؤسسات الدولة بالكامل مترابطة.. ونعمل على تطوير إمكانيات الأكاديمية العسكرية
السيسي: قناة السويس فقدت نحو 9 مليارات دولار خلال العامين الماضيين
حقيقة تعرض محمد ممدوح لوعكة صحية بمهرجان الغردقة السينمائي
الرئيس السيسي: شباب وشابات مصر أغلى ما لدينا
الرئيس السيسي: عملية تطوير البرامج التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية دائمة ومستمرة
الرئيس السيسي: كليات الطب العسكرية ستكون قادرة على استيعاب 500 طالب سنويًا
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية هدفها صقل طلبة وضباط المستقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الأمين العام للأمم المتحدة: الدور المصري لا يمكن الاستغناء عنه في أي تسوية مستقبلية بغزة

غزة
غزة
عادل نصار

علق ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن فرص إنهاء الحرب في غزة، قائلاً إن المسألة لا تُقاس بالتفاؤل أو التشاؤم، بل بتوافر الإرادة السياسية، مشددًا على أن الأمم المتحدة تواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء معاناة السكان، فضلًا عن السعي للإفراج عن الرهائن وعودتهم إلى عائلاتهم، مؤكدًا أن تحقيق ذلك يتطلب ضغوطًا من المجتمع الدولي لدفع كل من قيادة حماس والحكومة الإسرائيلية نحو اتخاذ قرارات شجاعة من أجل إنهاء الصراع.

وفي هذا السياق، ثمّن دوجاريك، خلال حوار خاص مع رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من نيويورك، الجهود التي يبذلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ودور مصر في الوساطة، مؤكدًا أن القاهرة لعبت، وما زالت تلعب، دورًا محوريًا في القضية الفلسطينية، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي، بل لما تتمتع به من ثقل دبلوماسي وعلاقات متوازنة مع مختلف الأطراف.

واعتبر المتحدث باسم الأمين العام أن مصر أثبتت أنها فاعل أساسي في الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية، من خلال سعيها إلى جمع الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي على طاولة التفاوض، مشددًا على أن الدور المصري لا يمكن الاستغناء عنه في أي تسوية مستقبلية.

ماكرون فرنسا فلسطين القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ترشيحاتنا

رانيا يوسف

رانيا يوسف تخطف الأنظار برفقة زوجها بإطلالة راقية.. شاهد

الباستا

بطعم خرافي.. طريقة عمل الباستا الكريمي

ناجتس

بأقل التكاليف .. طريقة عمل ناجتس الدجاج الصحي

بالصور

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

نائب محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشمرات بعرابة أبو الدهب

جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد