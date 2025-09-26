محافظ كفر الشيخ يوجه بحل مشكلة طريق قرى الخريجين .. صور

في استجابة سريعة لطلبات أهالي قرى الخريجين بمركز الرياض، وجه اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ أعمال التدبيش والتكاسي وإقامة حوائط ساندة لعدد من القطاعات المتضررة على الطريق الرابط بين قرى الخريجين وكوبري الزاوية، بعد تضرر بعض أجزائه، وذلك تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

وقال محافظ كفرالشيخ: «نعمل على سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وتنفيذ الحلول المباشرة والفورية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأضاف: يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة الطرق وتحسين جودة خدمات البنية التحتية، بما يساهم في تعزيز عوامل الأمان على الطرق وتيسير حركة المواطنين، استجابةً لاحتياجات الأهالي وتحقيقاً لمبدأ سرعة التدخل لمعالجة المشكلات الميدانية، دعمًا لجهود التنمية».