قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش 600 جرام .. كبير الأثاريين يعلن مفاجأة عن الأسورة الملكية
وزير الخارجية يشيد بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة
نتنياهو من منصة الأمم المتحدة : مستمرون في عملية غزة ولن نسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها النووي
إجازة الجمعة.. وزير التعليم يشهد توقيع شراكة جديدة مع بافاريا لتطوير المنظومة
700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة
وفاة حافظ للقران الكريم الشيخ عادل الرفاعي إثر أزمة قلبية قبل ساعات من زفافه بالمحلة
إجراء عاجل من قناة MBC مصر ضد الإعلامي مدحت شلبي: تفاصيل صادمة
حماس: مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة إسرائيل ونتائج حرب الإبادة
الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية لمصر في تحسن.. ووعي المصريين يمدنا بالإرادة والقوة
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس: مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة إسرائيل ونتائج حرب الإبادة

طاهر النونو
طاهر النونو

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن إجبار نتنياهو وفده على التصفيق والصفير له جنون عظمة.

وأوضح طاهر النونو  المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال تصريحات خاصة  لـ "صدى البلد "، أن  مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة "إسرائيل" ونتائج حرب الإبادة .

وأضاف النونو: المكان الحقيقي لنتنياهو هو السجن كمجرم حرب وليس في الأمم المتحدة.

وتابع النونو: وقف الحرب وعقاب الكيان هو الموقف الأخلاقي والإنساني المطلوب من قادة العالم.

وأكد أن الدولة الفلسطينية ستقوم بإرادة فلسطينية عربية دولية رغم أنف نتنياهو.

وفي وقت سابق، غادرت الوفود الدبلوماسية  قاعة الأمم المتحدة قبيل بدء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، احتجاجا على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة .

وقال نتنياهو، إن  الفلسطينيين كان لديهم دولة في غزة فهاجمونا، وأضاف أن الفلسطينيين لا يريدون حل الدولتين بل يريدون دولة على حساب إسرائيل .

 وأضاف رئيس وزراء الاحتلال: تم وضع سماعات في غزة  لإيصال صوتي إلى الرهائن.

وفي وقت سابق أعلن  الجيش الإسرائيلي أن مكبرات الصوت التي ستبث خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة ستُوضع “في عمق غزة”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا وافقت حماس على الاستسلام ستتوقف الحرب الآن.

وأضاف نتنياهو أنه بعد استسلام حماس سيكون لإسرائيل دور أمني في غزة، وذلك خلال خطابه في الأمم المتحدة.

وذكر إعلام إسرائيلي، أنّ البيت الأبيض أوضح لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلة إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

طاهر النونو حركة حماس خطاب نتنياهو حرب الإبادة نتنياهو قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

ذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

ابراهيم الدويري

وكيل جهاز المخابرات الأسبق: إعلان الدوحة جاء بعد إعلان القاهرة بسبب غياب الجدية من الفصائل الفلسطينية

ابراهيم الدويري

الدويري: اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني عالجت 6 قضايا رئيسية لم تُطرح في أي اتفاق آخر

الأسماك

شعبة الأسماك تكشف أسباب ارتفاع الأسعار وموعد الانخفاضات

بالصور

سرطان البروستاتا.. مرض صامت يهدد صحة الرجال والفحص المبكر ضرورة

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد