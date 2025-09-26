حماس: مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة إسرائيل ونتائج حرب الإبادة

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن إجبار نتنياهو وفده على التصفيق والصفير له جنون عظمة.

وأوضح طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد "، أن مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة "إسرائيل" ونتائج حرب الإبادة .

وأضاف النونو: المكان الحقيقي لنتنياهو هو السجن كمجرم حرب وليس في الأمم المتحدة.

وتابع النونو: وقف الحرب وعقاب الكيان هو الموقف الأخلاقي والإنساني المطلوب من قادة العالم.

وأكد أن الدولة الفلسطينية ستقوم بإرادة فلسطينية عربية دولية رغم أنف نتنياهو.

وفي وقت سابق، غادرت الوفود الدبلوماسية قاعة الأمم المتحدة قبيل بدء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، احتجاجا على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة .

وقال نتنياهو، إن الفلسطينيين كان لديهم دولة في غزة فهاجمونا، وأضاف أن الفلسطينيين لا يريدون حل الدولتين بل يريدون دولة على حساب إسرائيل .

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال: تم وضع سماعات في غزة لإيصال صوتي إلى الرهائن.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن مكبرات الصوت التي ستبث خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة ستُوضع “في عمق غزة”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا وافقت حماس على الاستسلام ستتوقف الحرب الآن.

وأضاف نتنياهو أنه بعد استسلام حماس سيكون لإسرائيل دور أمني في غزة، وذلك خلال خطابه في الأمم المتحدة.

وذكر إعلام إسرائيلي، أنّ البيت الأبيض أوضح لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلة إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.