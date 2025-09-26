الزمالك يهزم توباتي البرازيلي في افتتاح مونديال اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز على نظيره توباتي البرازيلي بنتيجة26 - 24 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في افتتاح مشوار الكوماندوز ببطولة العالم لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 13 - 11 ثم واصل الكوماندوز تفوقهم في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 26 - 24

ويخوض الزمالك ثاني مبارياته في البطولة أمام برشلونة الإسباني في السادسة إلا ربع يوم الأحد المقبل.

وتقام البطولة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديد، تحت شعار "مصر تستقبل العالم" من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة".