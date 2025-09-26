قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد أزمتها الصحية .. وأول تعليق للفنانة
وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات التطورات الإقليمية والوضع في غزة
بمشاركة 1700 شاب مصري.. مشروع الضبعة يشهد انطلاق أكبر إنشاءات نووية في العالم
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة
مصطفى بكري: الرئيس يقاتل علانية بينما تظهر حوله الأشواك في الخفاء
جيسيكا حسام الدين تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركتها في فيلم سفاح التجمع
الداخلية تكشف ملابسات فيديو تروسيكل أطفال المدرسة في بني سويف
مصطفى بكري: طريق الرئيس السيسي لم يكن سهلا في تحويل مرض الدولة لقصة نجاح عالمية
تعاون اقتصادي - تجاري مرتقب بين مصر ولوكسمبورج
أطباء بلا حدود تهرب من جحيم غزة: الرضع والجرحى يواجهون الموت وحدهم
علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك
في التموين والسوق الحر .. سعر السكر والزيت والأرز اليوم الجمعة
الحكومة تعلن قبول استثمارات مالية تتخطى 1.82 مليار دولار.. تفاصيل

وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي

كشف تقرير حكومي عن قبول وزارة المالية استثمارات مالية جديدة غير مباشرة بقيمة تخطت 87.436 مليار جنيه بما يساوي 1.82 مليار دولار من أصل 85 مليارا كان مستهدف طرحها في المتوسط.

وأضافت وزارة المالية، في تقرير صادر عن إدارة الدين العام، عن طرح تلك الاستثمارات بغرض تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة و تلبية احتياجات الخزانة العامة.

وجرى التنسيق مع البنك المركزي المصري لطرح أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة الحكومية؛ لتدبير احتياجات الخزانة العامة، حسبما ذكر التقرير.

تضمنت جملة الاستثمارات المعلن عنها والتي قبلتها الحكومة المصرية وبلغت قيمتها 87.44 مليار جنيه، نحو 961 طلبا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية.

وقال التقرير إن جملة الاستثمارات التي تم طرحها لأجل 264 يوما تبلغ 50.526 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، لتشمل نحو 529 طلبا مقبولا من المستثمرين المحليين والمؤسسات المالية.

ووصل متوسط سعر الفائدة بلغت25.849% و أقل سعر بنسبة 25.601% وأعلى سعر بنسبة 25.96%%.

وبلغ حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 36,91 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي طلبات استثمارات مقبولة حجمها 432 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وصل متوسط سعر الفائدة المقدم للإكتتاب في الأجل نحو  26.826% وأعلى سعر بنسبة 26.599% وأقل سعر بنسبة 26.929%.

