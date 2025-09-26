وزير المالية: نسعى لشراكة اقتصادية متكاملة ومستدامة مع ألمانيا

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، موضحًا أننا لدينا فرص كبيرة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة اقتصادية تتميز بالتكامل والاستدامة خلال المرحلة المقبلة.

قال كجوك، في لقائه مع كاوه منصورى وزير الاقتصاد بـ «فرانكفورت هسة» بألمانيا، على هامش ملتقى الأعمال المصرى الألماني الذى تنظمه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن التكامل الاقتصادى بين البلدين يشمل تعزيز التبادل التجارى والاستثمارى والعلمى وتبادل الخبرات والمهارات.

أضاف الوزير، أننا لمسنا رغبة حقيقية لدى الشركات الألمانية بدراسة السوق المصرية والاستثمار بها وتوسيع الأنشطة القائمة فى مصر، لافتًا إلى أننا مستمرون في مسار الإصلاح ودفع تنافسية الاقتصاد المصرى وتحفيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.