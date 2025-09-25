المالية: مبادرات المساندة التصديرية رفعت الصادرات غير البترولية لـ 33%

أكد أحمد كجوك، وزير المالية؛ أن مبادرات المساندة التصديرية التي تنفذها الوزارة ساعدت في نمو صادراتنا غير النفطية بنسبة 33% وهو ما انعكس على نمو الاحتياطي النقدي بنهاية أغسطس الماضي مسجلا 49.3 مليار دولار.

أوضح وزير المالية في تصريحات له اليوم، أن وزارته بدأت مسارا داعما لمجتمع المال والأعمال من خلال جذب الثقة مع الممولين باعتبارهم شركاء في التنمية الاقتصادية.

أضاف وزير المالية أن إجراءات وزارة المالية من خلال حزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية ساعدت في توسيع القاعدة الضريبية حيث ساعدت في نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35.3% بنهاية العام المالي الماضي بدون فرض أي أعباء ضريبة على الممولين.

وكشف وزير المالية عن نجاح الوزارة في تنفيذ 29 إجراء ضمن مبادرة التسهيلات الجمركية والتي تضمنت خفضا كبير وملموسا من جانب المستثمرين فيما يتعلق بعمليات الإفراج الجمركي.

أشار وزير المالية أن الي مؤشرات المالية العام أظهرت خفضا في مسار الدين العام نسبة للناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الماضي بنسبة 85.6% مع استهداف المزيد من التقليص لأدني من 82% من ذات الناتج بنهاية العام المالي الجاري.