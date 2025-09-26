قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

روجينا تشارك في السباق الرمضاني 2026 بمسلسل من إخراج ابنتها

الفنانة روجينا و ابنتها المخرجة مايا
الفنانة روجينا و ابنتها المخرجة مايا
أوركيد سامي

كشفت الفنانة روجينا عن مشاركتها في موسم  السباق الرمضاني 2026 بمسلسل من إخراج ابنتها مايا أشرف زكي لتكون هذه المرة الأولي لها في عالم الإخراج الدرامي.

قالت روجينا خلال تصريحات إذاعية: بحضر لمسلسل سيتم عرضه في رمضان 2026 من إخراج بنتي مايا ، انا طلبت منها تعمل المسلسل هي كانت رافضة في البداية لأنها بتحب السينما و بتحضر حالياً فيلم مع المخرج وليد صبري اسمه عنب مالح.

تابعت روجينا مايا درست في لندن و عادت إلى مصر بعد أن تعلمت كل شئ عن الإخراج و تدربت علي يد كبار المخرجين و رغم ترددها في البداية ، إلا أن الجميع شجعها علي اتخاذ الخطوة.

يذكر أنه تألقت النجمة روجينا في رمضان 2025 في مسلسل حسبة عمري.

أعربت الفنانة روجينا عن سعادتها البالغة بتكريمها في مهرجان “دير جيست” عن دورها في مسلسل حسبة عمري.

كما أوضحت أنها لم تتمكن من حضور الحفل نظرًا لوجودها خارج مصر، مشيرة إلى أن فرحة هذا العام كانت مميزة لكون ابنتها مريم زكي تسلمت الجائزة نيابة عنها لأول مرة.

وكتبت روجينا عبر حسابها على مواقع التواصل: “فرحتى السنة دى كبيرة قوي، بشكر من قلبي مهرجان دير جيست، وبشكر أستاذ ماجد حسني على دعمه الدائم للفن والفنانين، وشكر خاص لصديقتي الغالية بوسي شلبي، موجهة شكرها أيضًا لله على هذا التكريم المميز.

قصة مسلسل حسبة عمري
المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة.

ويشارك روجينا في بطولة العمل عدد من النجوم، أبرزهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، إلى جانب نخبة من الفنانين، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

روجينا اخبار الفن نجوم الفن رمضان 2026

