قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب
وجه جديد .. شوبير يكشف عن مفاجأة في قائمة الخطيب لـ انتخابات الأهلي
انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه
اليوم.. أقوى رجل فى العالم يستعد لجر باخرة تزن 700 طن بأسنانه فى الغردقة
فريدة سيف النصر تستغيث بعد تعرض شقيقها لأزمة قلبية حادة
بعد زواجه من رانيا يوسف.. أحمد جمال عمل مع عادل إمام وتزوج مرتين
أسرار سورة قل هو الله أحد.. بها كلمة تنقلك من غضب الله لرضاه
3 ظواهر جوية .. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
سي إن إن: ترامب يثير الجدل مجددًا بشأن حق الجنسية الأمريكية بالولادة
10 معلومات عن رئيس كولومبيا بعد إلغاء أمريكا لتأشيرته في نيويورك
21 بندًا .. تفاصيل خطة السلام الأمريكية لإنهاء الحرب على غزة
الكنيسة القبطية تحتفل اليوم بعيد "الصليب" المجيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء توزيع الوجبات المدرسية في المدارس .. غداً

الوجبات المدرسية
الوجبات المدرسية
ياسمين بدوي

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء توزيع الوجبات المدرسية في المدارس لطلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بدءا من غدا الأحد 28 سبتمبر 2025

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، ان الوجبات التي سيتم توزيعها على تلاميذ رياض الأطفال هي :

May be an image of text

- يتم توزيع عدد 1 باكو بسكويت 80 جرام عجوة + باكو بسكويت 40 جرام سادة بطعم الفانيليا مورد من شركة سايلو فودز طبقا للحضور الفعلي للتلاميذ بناءا على إحصائية غياب معتمدة من شئون الطلبة لأقرب عدد لكرتونة مغلقة علما بأن سعر الوجبة 12.357 جنيها

وقالت مديريات التربية والتعليم ، أن الوجبات التي يتم توزيعها على تلاميذ التعليم الابتدائي كالتالي :

- يتم توزيع 1 باكو بسكويت 80 جرام بالعجوة أو 80 جرام سادة أو ويفر 45 جن أو 2 باكو 40 جرام سادة + اباكو بسكويت 40 جرام سادة مورد من شركة سايلو فودز طبقا للحضور الفعلي للتلاميذ بناءا على إحصائية غياب معتمدة من شئون الطلبة لأقرب عدد لكرتونة مغلقة ، علما بأن سعر الوجبة 12.375 جنيها .

-وينبه على مدارس رياض الأطفال والمدارس الابتدائية بكل إدارة بعدم استلام أي وجبات يوم الخميس من كل أسبوع ويكتفى بتوزيع المتبقي حتى لا يتبقى أي وجبات بنهاية الأسبوع في المدرسة

-ولا يتم استلام أي بدائل غير المقررة من وزارة التربية والتعليم بناءا على أمر الاسناد المرسل لمديرية التربية والتعليم

وزير التعليم :  الدولة المصرية تضع برامج التغذية المدرسية كأولوية

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدولة المصرية تضع برامج التغذية المدرسية كأولوية في إطار تحسين جودة التعليم بالمدارس، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث أشار الوزير إلى أهمية برامج التغذية المدرسية كعنصر جوهري في تحسين البنية الصحية للطلاب بما ينعكس على تعزيز تحصيلهم الدراسي ومنع التسرب التعليمي.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كذلك خطط الوزارة للعام الدراسي الجديد ، والتي تستهدف توفير وجبات مدرسية متكاملة لما يقارب من 2 إلى 3 ملايين طالب، مع التركيز على المدارس الابتدائية في المناطق الريفية والأكثر احتياجا، مشيرا إلى نجاح تجربة توزيع وجبات ساخنة على طلاب المدارس في محافظة الفيوم، مؤكدا حرص الوزارة على تعميم التجربة في مختلف محافظات الجمهورية وفقا لآليات وممارسات محددة.
 

التربية والتعليم التعليم التعليم الفني الوجبات المدرسية المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام راحة تنتظر الطلاب والموظفين خلال شهر النصر

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

فيفا

تعديلات جديدة في كأس العالم تؤثر على مصر والمنتخبات الأفريقية.. ماذا يحدث؟

نتنياهو

معجبون مستأجرون.. من صفق لنتنياهو في الأمم المتحدة؟

ترشيحاتنا

سيبرايل ماكريكيس

ظهير أيمن جديد على رادار الأهلي.. من هو سيبرايل ماكريكيس؟

برونو لاج

مدرب الأهلي الجديد.. من يقود الأحمر؟

الجليد

نتوءات بلاتينية غامضة فى عينات جليدية .. ما القصة؟

بالصور

مرض نادر ينتشر بسرعة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض راجع الطبيب فورًا

متلازمة هينوش شونلاين
متلازمة هينوش شونلاين
متلازمة هينوش شونلاين

مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟

مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط
مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط
مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي
نهى صالح مع تقى الجيزاوي
نهى صالح مع تقى الجيزاوي

هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي

هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد