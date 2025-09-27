بدء توزيع الوجبات المدرسية في المدارس .. غداً

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء توزيع الوجبات المدرسية في المدارس لطلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بدءا من غدا الأحد 28 سبتمبر 2025

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، ان الوجبات التي سيتم توزيعها على تلاميذ رياض الأطفال هي :

- يتم توزيع عدد 1 باكو بسكويت 80 جرام عجوة + باكو بسكويت 40 جرام سادة بطعم الفانيليا مورد من شركة سايلو فودز طبقا للحضور الفعلي للتلاميذ بناءا على إحصائية غياب معتمدة من شئون الطلبة لأقرب عدد لكرتونة مغلقة علما بأن سعر الوجبة 12.357 جنيها

وقالت مديريات التربية والتعليم ، أن الوجبات التي يتم توزيعها على تلاميذ التعليم الابتدائي كالتالي :

- يتم توزيع 1 باكو بسكويت 80 جرام بالعجوة أو 80 جرام سادة أو ويفر 45 جن أو 2 باكو 40 جرام سادة + اباكو بسكويت 40 جرام سادة مورد من شركة سايلو فودز طبقا للحضور الفعلي للتلاميذ بناءا على إحصائية غياب معتمدة من شئون الطلبة لأقرب عدد لكرتونة مغلقة ، علما بأن سعر الوجبة 12.375 جنيها .

-وينبه على مدارس رياض الأطفال والمدارس الابتدائية بكل إدارة بعدم استلام أي وجبات يوم الخميس من كل أسبوع ويكتفى بتوزيع المتبقي حتى لا يتبقى أي وجبات بنهاية الأسبوع في المدرسة

-ولا يتم استلام أي بدائل غير المقررة من وزارة التربية والتعليم بناءا على أمر الاسناد المرسل لمديرية التربية والتعليم

وزير التعليم : الدولة المصرية تضع برامج التغذية المدرسية كأولوية

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدولة المصرية تضع برامج التغذية المدرسية كأولوية في إطار تحسين جودة التعليم بالمدارس، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث أشار الوزير إلى أهمية برامج التغذية المدرسية كعنصر جوهري في تحسين البنية الصحية للطلاب بما ينعكس على تعزيز تحصيلهم الدراسي ومنع التسرب التعليمي.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كذلك خطط الوزارة للعام الدراسي الجديد ، والتي تستهدف توفير وجبات مدرسية متكاملة لما يقارب من 2 إلى 3 ملايين طالب، مع التركيز على المدارس الابتدائية في المناطق الريفية والأكثر احتياجا، مشيرا إلى نجاح تجربة توزيع وجبات ساخنة على طلاب المدارس في محافظة الفيوم، مؤكدا حرص الوزارة على تعميم التجربة في مختلف محافظات الجمهورية وفقا لآليات وممارسات محددة.

