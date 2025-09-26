قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ملكة جمال مصر السابقة أواجه ورما في جذع المخ

انجي عبد الله
انجي عبد الله
يمنى عبد الظاهر

كشفت الفنانة إنجي عبدالله، ملكة جمال مصر السابقة، عن تفاصيل معاناتها الصحية خلال الشهور الماضية، مؤكدة أنها تخوض رحلة علاجية صعبة للمرة الثانية مع ورم في جذع المخ.

وقالت إنجي في منشور لها عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»: «عدى 6 شهور وأنا بحاول أتعالج للمرة الثانية من ورم في جذع المخ، هو مش سرطان لكنه موجود في أخطر مكان في المخ. للأسف كل الدكاترة في مصر وبره مصر، أساتذة في مجال الأورام والمخ والأعصاب، رفضوا يعالجوني لأني أخدت كل جلسات الإشعاع والكيماوي المسموح ليّا سنة 2019، وكنت فاكرة خلاص أنا تمام، لكن للأسف رجعت ليّ أعراض أسوأ بكتير من زمان».

وأضافت: «أنا فقدت الإحساس بالجنب اليمين، وصعوبة في البلع، وكهربا في جسمي كله لما بعمل أي حركة بسيطة حتى لما بحرك عيني، وفي حاجات تانية كتير. حتى المستشفى اللي اتعالجت فيه قبل كده طلبت مني أمضي إقرار إني مسئولة عن كل اللي ممكن يحصل لي لو اتعالجت، فمشيت من الخوف».

وأوضحت إنجي أنها الآن تتلقى «علاجات تلطيفية» مع طبيب وافق على مساعدتها في محاولة لتحسين جودة حياتها، قائلة: «أنا مش بحاول أتعالج علشان متمسكة بالحياة، أنا بس تعبانة جدًا بقالي كتير، وبدعي ربنا بحاجة واحدة بس: اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه».

 أشارت إلى أن الشخص الوحيد الذي يقف إلى جانبها حاليًا هي شقيقتها التي تعاني من ورم في الرئة والمخ في مرحلة رابعة، مضيفة بأسى: «كنت فاكرة إن أنا اللي هخلي بالي منها، لكن حالتي بتتأخر كل شوية».

واختتمت منشورها قائلة: «أنا راضية بقضاء ربنا الصعب أوي ليّا ولاختي، لكن الحياة بجد صعبة جدًا ومفاجآتها أصعب… ادعولي»

الفنانة إنجي عبدالله ملكة جمال مصر ورم في جذع المخ سرطان مجال الأورام والمخ والأعصاب

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

طريقة عمل البسطرمة

