أيمن منصور: الزمالك لديه عناصر مهارية ستصنع الفارق في القمة
الأهلى يفرض نظاما صارما على اللاعبين قبل مباراة الزمالك.. ماذا يحدث؟
من هم المصورون؟.. أشد الناس عذابًا يوم القيامة
بلال: محاولات لصرف مستحقات لاعبي الزمالك.. وهذه نصيحتي لمسئولي النادي
عمرو أديب عن المخيم المصري السادس في غزة : بلدي تعمل في صمت
هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة
جامعة الجلالة تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لعام 2025
قصة حقيقية.. تفاصيل مسلسل ورد وشوكولاتة لـ محمد فراج وزينة قبل عرضه
أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد
روسيا تتهم أمريكا بتعطيل دخول معاهدة حظر التجارب النووية حيز التنفيذ
ديانا هشام تكشف حقيقة اختفاء دبلة خطوبتها و شائعة الانفصال
غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم السبت 27-9-2025

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

استقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل السوق الرسمي مع بداية تعاملات السبت الموافق 27-9-2025 بدون أي تغيير.

لماذا استقر الدولار

مع إغلاق تعاملات  الخميس، اعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في الجهاز المصرفي بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في البنوك بمختلف الفروع والإدارات على مستوي الجمهورية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وتعطلت عمليات التداول على الدولار داخل السوق الرسمية نظرا لمواعيد إجازة البنوك والتي بدات الجمعة وحتي مساء اليوم السبت.

تحرك الدولار

مع انتهاء العمل في البنوك  الخميس فقد الدولار ما يقارب من 4 قروش جديدة من قيمته أمام الجنيه، ليرتفع بذلك مركز الجنيه المصري أمام العملات الأخري.

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.02 جنيه للشراء و 48.12 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني،المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.06 جنيه للشراء و 48.16 جنيه للبيع في بنكي المصرف العربي الدولي و فيصل الإسلامي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

متوسط السعر

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني QNB،  HSBC،قناة السويس، نكست،مصر، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.1 جنيه للشراء و 48.2 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك والتنمية الصناعية وسايب.

أعلي سعر دولار

وبلغ أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه  نحو 48.16 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار سعر الدولار أمام الجنيه لماذا استقر الدولار

