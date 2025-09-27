سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم السبت 27-9-2025

استقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل السوق الرسمي مع بداية تعاملات السبت الموافق 27-9-2025 بدون أي تغيير.

لماذا استقر الدولار

مع إغلاق تعاملات الخميس، اعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في الجهاز المصرفي بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في البنوك بمختلف الفروع والإدارات على مستوي الجمهورية.

وتعطلت عمليات التداول على الدولار داخل السوق الرسمية نظرا لمواعيد إجازة البنوك والتي بدات الجمعة وحتي مساء اليوم السبت.

تحرك الدولار

مع انتهاء العمل في البنوك الخميس فقد الدولار ما يقارب من 4 قروش جديدة من قيمته أمام الجنيه، ليرتفع بذلك مركز الجنيه المصري أمام العملات الأخري.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.02 جنيه للشراء و 48.12 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني،المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.06 جنيه للشراء و 48.16 جنيه للبيع في بنكي المصرف العربي الدولي و فيصل الإسلامي.

متوسط السعر

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني QNB، HSBC،قناة السويس، نكست،مصر، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.1 جنيه للشراء و 48.2 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك والتنمية الصناعية وسايب.

أعلي سعر دولار

وبلغ أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.16 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة.