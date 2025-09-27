قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد صبيح

تشهد أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك المصرية، مع تفاوت طفيف بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر. 

سعر الريال السعودي

في بنك التنمية الصناعية، سجل الريال السعودي أعلى سعر شراء اليوم عند 12.936 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.173 جنيه، وهو الأعلى بين البنوك المدرجة. 

أما مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد بلغ سعر الشراء 12.840 جنيه وسعر البيع 12.864 جنيه، في حين سجل بنك QNB الأهلي سعر شراء 12.824 جنيه وسعر بيع 12.851 جنيه.

وتراوحت أسعار الشراء في باقي البنوك بين 12.820 جنيه في بنك HSBC و12.395 جنيه في المصرف المتحد، الذي سجل أدنى سعر شراء اليوم. 

أما أسعار البيع، فقد تراوحت بين 12.818 جنيه في البنك المصري الخليجي و13.173 جنيه في بنك التنمية الصناعية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

البنك المركزي المصري أعلن سعر الشراء عند 12.812 جنيه وسعر البيع عند 12.849 جنيه، وهو السعر المرجعي الذي تعتمد عليه العديد من البنوك في تحديد أسعارها. 

وسجل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر شراء موحد عند 12.775 جنيه وسعر بيع عند 12.846 جنيه.

من جهة أخرى، جاءت أسعار الريال السعودي في بعض البنوك الأخرى على النحو التالي: بنك الإسكندرية (12.807 شراء، 12.846 بيع)، بنك قناة السويس (12.768 شراء، 12.853 بيع)، وبنك الكويت الوطني NBK (12.729 شراء، 12.855 بيع). 

أما البنك العقاري المصري العربي، فقد سجل أحد أدنى أسعار الشراء عند 12.483 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 12.841 جنيه.

