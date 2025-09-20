سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025

نستعرض أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، وذلك وفقًا لآخر تحديثات اليوم السبت 20-9-2025:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 12.941 – بيع 12.973

بنك التنمية الصناعية: شراء 12.936 – بيع 13.173

البنك المصري الخليجي: شراء 12.914 – بيع 12.940

بنك التعمير والإسكان: شراء 12.907 – بيع 12.972

ميد بنك: شراء 12.896 – بيع 13.025

المصرف العربي الدولي: شراء 12.832 – بيع 12.861

البنك المركزي المصري: شراء 12.832 – بيع 12.869

HSBC: شراء 12.830 – بيع 12.860

QNB الأهلي: شراء 12.827 – بيع 12.857

بنك الإسكندرية: شراء 12.825 – بيع 12.862

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 12.821 – بيع 12.852

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 12.813 – بيع 12.861

البنك الأهلي المصري: شراء 12.790 – بيع 12.862

بنك مصر: شراء 12.790 – بيع 12.862

بنك قناة السويس: شراء 12.781 – بيع 12.869

كريدي أجريكول: شراء 12.770 – بيع 12.860

بنك البركة: شراء 12.768 – بيع 12.859

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء 12.750 – بيع 12.970

بنك الكويت الوطني NBK: شراء 12.739 – بيع 12.865

المصرف المتحد: شراء 12.514 – بيع 12.968

البنك العقاري المصري العربي: شراء 12.504 – بيع 12.862

سعر الريال

