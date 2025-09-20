قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى
محمد صبيح

نستعرض أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، وذلك وفقًا لآخر تحديثات اليوم السبت 20-9-2025:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 12.941 – بيع 12.973

بنك التنمية الصناعية: شراء 12.936 – بيع 13.173

البنك المصري الخليجي: شراء 12.914 – بيع 12.940

بنك التعمير والإسكان: شراء 12.907 – بيع 12.972

ميد بنك: شراء 12.896 – بيع 13.025

المصرف العربي الدولي: شراء 12.832 – بيع 12.861

البنك المركزي المصري: شراء 12.832 – بيع 12.869

HSBC: شراء 12.830 – بيع 12.860

QNB الأهلي: شراء 12.827 – بيع 12.857

بنك الإسكندرية: شراء 12.825 – بيع 12.862

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 12.821 – بيع 12.852

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 12.813 – بيع 12.861

البنك الأهلي المصري: شراء 12.790 – بيع 12.862

بنك مصر: شراء 12.790 – بيع 12.862

بنك قناة السويس: شراء 12.781 – بيع 12.869

كريدي أجريكول: شراء 12.770 – بيع 12.860

بنك البركة: شراء 12.768 – بيع 12.859

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء 12.750 – بيع 12.970

بنك الكويت الوطني NBK: شراء 12.739 – بيع 12.865

المصرف المتحد: شراء 12.514 – بيع 12.968

البنك العقاري المصري العربي: شراء 12.504 – بيع 12.862

سعر الريال

سجل الريال السعودي اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 أعلى سعر شراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.941 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر بيع في بنك التنمية الصناعية عند 13.173 جنيه. 

وجاءت أسعار الشراء والبيع في باقي البنوك على النحو التالي: البنك المصري الخليجي سجل 12.914 جنيه للشراء و12.940 جنيه للبيع، وبنك التعمير والإسكان سجل 12.907 جنيه للشراء و12.972 جنيه للبيع، أما ميد بنك فقد بلغ سعر الشراء 12.896 جنيه وسعر البيع 13.025 جنيه.

في المصرف العربي الدولي والبنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 12.832 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 12.861 و12.869 جنيه. وسجل بنك HSBC سعر شراء 12.830 جنيه وبيع 12.860 جنيه، فيما بلغ السعر في QNB الأهلي 12.827 جنيه للشراء و12.857 جنيه للبيع.

أما بنك الإسكندرية والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، فقد تراوحت أسعار الشراء بين 12.825 و12.821 جنيه، وسعر البيع بين 12.852 و12.862 جنيه. وسجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر شراء 12.813 جنيه وبيع 12.861 جنيه، بينما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 12.790 جنيه للشراء و12.862 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الشراء 12.781 جنيه وسعر البيع 12.869 جنيه، وسجل كريدي أجريكول 12.770 جنيه للشراء و12.860 جنيه للبيع، أما بنك البركة فقد سجل 12.768 جنيه للشراء و12.859 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سجل سعر شراء 12.750 جنيه وبيع 12.970 جنيه، بينما بلغ السعر في بنك الكويت الوطني NBK 12.739 جنيه للشراء و12.865 جنيه للبيع. وسجل المصرف المتحد 12.514 جنيه للشراء و12.968 جنيه للبيع، أما البنك العقاري المصري العربي فقد بلغ سعر الشراء 12.504 جنيه وسعر البيع 12.862 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري البنك المركزي

