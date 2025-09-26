قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا أمر رسول الله بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟.. ماذا يقول الطب وكيف تحافظ على صحتك؟
الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة
برلماني: كلمة الرئيس السيسي وثيقة تاريخية ورسالة قوة للداخل والخارج
رانيا يوسف: أول مرة أحب كنت بالثانوية.. ونور الشريف قالي: هتبقي نجمة
أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة
باسم الجمل: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية خريطة طريق للشباب
نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي
ترامب يوجه برفع السرية عن جميع السجلات الحكومية عن أميليا إيرهارت
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يحتاج مدرب أجنبي صاحب خبرة كبيرة
استدعاء غير مسبوق لـ800 قائد عسكري أمريكي.. هل تقف الولايات المتحدة على أعتاب حرب جديدة؟
مظاهرات حاشدة في نيويورك خلال خطاب نتنياهو تطالب بإنهاء الحرب في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جوتيريش: العالم يسير نحو سباق تسلح نووي أكثر تعقيدا وخطورة.. ولا يمكن التنبؤ به

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
أ ش أ

 حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم /الجمعة/، في اجتماع رفيع المستوى في نيويورك ركز على تنامي ترسانات الأسلحة النووية في العالم، من أن التهديد "يتسارع ويتطور"، منبها إلى أن العالم يسير نحو سباق تسلح نووي أكثر تعقيدا وخطورة، ولا يمكن التنبؤ به .
واستذكر رئيس ديوان الأمم المتحدة، كورتيناي راتراي - في بيان ألقاه نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، أمام اجتماع رفيع المستوى بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، الذي يصاد 26 سبتمبر من كل عام - الدمار الذي خلفه القصف الذري لليابان في عام 1945 من قبل الولايات المتحدة، مشيرا إلى "الهيباكوشا"، أي الناجون من كوارث هيروشيما وناجازاكي قبل 80 عاماً، الذين "حولوا معاناتهم إلى دعوة للسلام".
وفي إشارة إلى الفضاء السيبراني والفضاء الخارجي، والتقنيات مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والطائرات المسيرة في أعماق البحار، قال راتراي "لقد أدت التقنيات الجديدة ومجالات الصراع الجديدة إلى محو هامش الخطأ"؛ مما يضاعف مخاطر التصعيد وسوء التقدير.. وتابع "هذه ليست مجرد أزمة أسلحة؛ إنها أزمة ذاكرة ومسئولية وشجاعة".
ولمواجهة التهديدات الناشئة، أعلن راتراي عن تشكيل لجنة علمية مستقلة من قبل الأمم المتحدة لتقييم آثار الحرب النووية وضمان أن يكون "الاستجابة الجماعية للخطر النووي تستند إلى أدلة علمية صارمة".
وفي إشارته إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وهي اتفاقية دولية ملزمة قانوناً تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية، قال إنه "لا توجد شروط صحيحة لنزع السلاح، وأنه لن يحدث أبداً إذا ظللنا ننتظر"، مشددا على أن "نزع السلاح ليس مكافأة على السلام؛ بل إنه أساس السلام".
وأكد ضرورة عودة الدول النووية إلى الحوار، وتنفيذ تدابير بناء الثقة، وضمان بقاء الحرب النووية في أيدي البشر، وليس في "أنظمة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي".. كما طالب الدول الأطراف، بالوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار.
من جانبها، حذرت رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك من المخاطر "المعقدة" التي تشكلها الأسلحة النووية؛ بما في ذلك خطر وقوعها في أيدي الإرهابيين أو صعود الذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة.
وشددت على أن المعاهدات ليست كافية؛ ما لم تلتزم بها الدول.. وحثت على تبني سياسة "عدم الاستخدام الأول"، وكذلك تحويل الموارد من سباق التسلح إلى العمل المناخي.
وشجعت بيربوك، المجتمع الدولي على التفكير في كيفية استخدام التكنولوجيا النووية "لخدمة الإنسانية بشكل بناء وآمن"، كما هو الحال في علاج السرطان والمراقبة البيئية.

الأمين العام أنطونيو جوتيريش نيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

رانيا يوسف

بعد إعلان زواجها.. 4 رجال في حياة رانيا يوسف

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

الدعارة

ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية

ترشيحاتنا

عمرو صلاح: نجاح افتتاح مونديال اليد للأندية يؤكد ريادة مصر في تنظيم الأحداث العالمية

عمرو صلاح: نجاح افتتاح مونديال اليد للأندية يعكس ريادة مصر في تنظيم البطولات

برشلونة

غياب رافينيا والحارس جارسيا يفاقم مشاكل برشلونة قبل مواجهات نارية

الأهلي لكرة اليد

موعد مواجهة الأهلي المقبلة أمام فيزبريم بعد اكتساح سيدني في مونديال اليد

بالصور

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟.. ماذا يقول الطب وكيف تحافظ على صحتك؟

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025..لا تجب على كل الأسئلة

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025..اصغِ إلى قلبك

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025..اختر السلام بدلًا من السيطرة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد