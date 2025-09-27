يضم 10 أغاني.. هشام عباس يكشف موعد طرح ألبومه الجديد

كشف الفنان هشام عباس عن تفاصيل ألبومه الجديد الذي يستعد لطرحه خلال موسم الشتاء المقبل، مشيرًا إلى أن الألبوم سيضم 10 أغنيات، إلا أنه سيتبع أسلوب الطرح التدريجي بدلًا من الإصدار الكامل دفعة واحدة، بما يتماشى مع طبيعة سوق الموسيقى في الوقت الحالي.

وأوضح هشام عباس، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "الألبومات اليومين دول ما بتنزلش كألبوم، بتنزل أغاني ورا بعض.. فهنبتدي طرح الأغاني من شهر 11، وحتى شهر 3 من العام الجديد، كده يكون الألبوم كله نزل تقريبًا".

الغياب عن الساحة الفنية

وخلال الحوار، علّقت شيرين سليمان على عودة كبار النجوم إلى طرح الألبومات بعد فترة من الاعتماد على الأغاني المنفردة (السنجل)، معربة عن سعادتها بعودة عباس وزملائه إلى الحفلات، إلا أن الفنان أكد أنه لم يغب عن الساحة الفنية كما يعتقد البعض.

وأوضح هشام عباس، قائلاً: "أنا بس عايز أعرف رجوعكوا، احنا كنا فين؟ احنا كنا موجودين طول الوقت.. أنا كنت الحفلات كانت شغالة، والأفراح كانت شغالة، والمناسبات كانت شغالة، وكنا بنشتغل إعلانات وكل حاجة.. هو بس علشان بيحصل إن ناس كتير نزلت، وبقى في نجوم كتير جدًا معانا، ونجوم أخدت الساحة".

