محاكمة 17 متهما بخلية الهيكل الإداري.. اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، 27 سبتمبر 2025، محاكمة 17 متهما، في القضية رقم 19783 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر أول، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 25 مايو عام 2023، تولى المتهمون من الأول وحتى الثالث قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، وارتكب المتهم السابعب جرائم تمويل الإرهاب، بأن حاز ووفر أسلحة للجماعة الإرهابية.