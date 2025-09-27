محاكمة 6 متهمين بخلية التجمع الأول.. اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، 27 سبتمبر 2025، محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 6573 لسنة 2025، جنايات التجمع الأول.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2023، تولى المتهمون من الأولي وحتى الخامس قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بخلية تتبع تنظيم القاعدة الإرهابية.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهم السادس لتلك الجماعة مع علمه باغراضها، واستخدام المتهمين موقعا علي شبكة التواصل بغرض الترويج لمعتقدات تدعو لارتكاب أعمال إرهابية.