إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محاكمة 37 متهمًا بـ«خلية الملثمين».. اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، 27 سبتمبر 2025، محاكمة 37 متهما، في القضية رقم 14489 لسنة 2024، جنايات التجمع، والمعروفة بخلية الملثمين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2024، المتهمون من الأول وحتى التاسع  تولوا قيادة فى جماعة إرهابية، تتبع تنظيم داعش، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من العاشر وحتى الأخير لتلك الجماعة مع علمهم باغراضها، وارتكابهم جرائم تمويل الإرهاب،

وأكدت التحقيقات قيام المتهم التاسع بطريقة مباشرة وغير مباشرة بغرض ارتكاب جرائم إرهابية وتدريب أفراد علي استعمال السلاح وتعليم الأساليب القتالية، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بحيازة أسلحة وذخيرة.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر المستشار وجدي عبد المنعم محاكمة 37 متهما خلية الملثمين

