طارق يحيي: عبد الله السعيد صعبان عليا بيبذل مجهود غير طبيعي

كشف طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، عن تحفظه على مركز عبدالله السعيد لاعب فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، مؤكدًا على أنه لديه إمكانيات كبيرة ولازم يلعب في مركز صانع الألعاب.

وقال طارق يحيى في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «النهار»: «لدي تحفظ على مكان عبدالله السعيد، يجب أن يتواجد في مركز 10 هيفرق مع الزمالك كتير جدًا، ولكن الأزمة هي وجود دونجا فقط في مركز وسط الملعب، واحمد حمدي عائد من اصابة طويلة».

وأضاف: «عبدالله السعيد صعبان عليا يبذل مجهود غير طبيعي في المستطيل الأخضر، وتخيل لو وفر مجهوده في مركز 10 فقط، فسيكون تأثيره كبير داخل الملعب، لإن إنتاجه هيكون كبير جدًا وهو يمتلك إمكانيات قوية».

وتابع: «محمد شحاتة أيضا يجيد اللعب في مركز 8 و 10، ووسط الملعب دائما يكون له دور كبير في مباريات القمة».

وفي سياق آخر، يلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي يوم الإثنين المقبل 29 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ9 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.